Judias verdes en salsa de tomate con quinoa Brillante

Ligera, nutritiva y llena de sabor, esta propuesta de judías verdes en salsa de tomate con quinoa Brillante es perfecta para una comida saludable sin complicaciones. Una receta que combina la frescura de las verduras con la textura suave y el valor proteico de ... la quinoa, ideal para disfrutar de un plato completo y lleno de color. Los Vasitos de Quinoa blanca y roja de arroz Brillante son la forma más sencilla y rápida de comer Quinoa.

Truco para esta receta

Ingredientes cucharadas de aceite de oliva 3

3 Cebollas picadas gruesas 2

2 dientes de ajo 1

1 cdita de Semillas de comino 1

1 cdita de Pimentón 1/2

1/2 pizca de Nuez moscada molida 1

1 cda Concentrado de tomate 1

1 Judías verdes 400 gr

400 gr Tomates medianos, pelados y picados gruesos 3-4

3-4 Caldo de verduras ½ l

½ l Vasitos de quinoa Brillante 2

2 Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 En una cazuela grande con tapa, calienta aceite y sofríe la cebolla de 8 a 10 min hasta que se reblandezca y tome color. 2 Mientras tanto limpia y despunta las judías verdes si las vas a usar frescas 3 Añade ajo y todas las especias que vamos a templar: comino, pimentón y nuez moscada; sofríe 2 min más. 4 Incorpora el concentrado de tomate, menea y cocina 1 min. 5 Corta y añade las judías verdes, los tomates cortados a dados, el caldo, la sal y la pimienta. Baja el fuego, tapa y cuece 30 min. 6 Destapa y cocina 30 min más, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y las judías estén tiernas. 7 Antes de servir calienta el vasito de quinoa Brillante y vierte sobre las judías para que empape con la salsita especiada de tomate.

