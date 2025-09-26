Gnocchis crujientes con pollo y setas

Dificultad Fácil

Olvida los ñoquis de siempre y atrévete con una versión que cambia las reglas del juego: gnocchis crujientes, dorados en la sartén hasta lograr esa capa irresistible que contrasta con su interior suave y esponjoso. Acompañados de pollo jugoso y un salteado de setas que aporta un toque terroso y aromático, este plato se convierte en un festín reconfortante, lleno de matices y texturas. Perfecto para quienes buscan una receta fácil de preparar pero con aire sofisticado, capaz de transformar una cena cualquiera en un auténtico placer de restaurante.

Consejo para esta receta

Ingredientes gnocchis frescos o refrigerados 500 gr

500 gr Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto pechugas de pollo 2

2 setas variadas (champiñones, portobello, shiitake…), laminadas 300 gr

300 gr dientes de ajo picado 2

2 Tomillo fresco o seco al gusto

al gusto Queso rallado para servir (Parmesano o similar) al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Precalienta el horno a 200 °C (o airfryer a 200 °C).

Mezcla los gnocchis con aceite de oliva, sal y pimienta.

En horno: extiéndelos en una bandeja con papel vegetal y hornea 20–25 min, removiendo a mitad de cocción.

En airfryer: cocínalos en la cesta 15–18 min, agitando un par de veces, hasta que estén dorados y crujientes.

Calienta el aceite de oliva en una sartén grande, añade el ajo picado, el pollo, sal y pimienta. Dora durante 5–6 min hasta que esté bien cocido.

Incorpora las setas y el tomillo, sube un poco el fuego y saltea hasta que suelten su agua y se doren.

Mezcla los gnocchis crujientes con el salteado de pollo y setas y termina con queso rallado y un poco más de pimienta o hierbas frescas.

