Coliarroz con Azafrán y Arroz Brillante
Los vasitos Brillante te hacen la vida mucho más fácil
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 3 al 9 de noviembre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Inspirado en la cocina mediterránea, este plato combina coliflor y Arroz Brillante en una versión ligera y aromática que cautiva desde el primer olor. El azafrán tiñe de oro cada grano y aporta un sabor profundo y elegante que convierte una receta humilde en ... una experiencia especial. Ideal para acompañar carnes, pescados o como plato único en días en los que apetece algo sano y sabroso sin esfuerzo. Una opción nutritiva que celebra el poder de los ingredientes sencillos cuando se cocinan con mimo.
Truco para esta receta
Templa el azafrán: baja el fuego, añade al sofrito el azafrán y cubre con la misma coliflor para que no se queme; reposa unos minutos y mueve para que suelte su aroma y color.
Ingredientes
- cda de Ajo picado (puede ser congelado) 1
- Migas de coliflor (solas o con perejil, ajo y cebolla) 900 gr
- Hebras o azafrán en polvo al gusto
- Vasitos de arroz redondo Brillante 2
- sal al gusto
- cdas de Aceite de oliva virgen extra (AOVE) 2
- Anchoas (para servir) al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Sofríe el ajo picado en un cazo con un chorrito de AOVE.
-
Añade las migas de coliflor y saltea unos 6 minutos a fuego medio.
-
Templa el azafrán: baja el fuego, añade al sofrito el azafrán y cubre con la misma coliflor para que no se queme; reposa unos minutos y mueve para que suelte su aroma y color.
-
Agrega los vasitos de arroz Brillante, mezcla bien y deja cocinar a fuego medio durante 2 minutos.
-
Es el momento de probar y rectificar de sal. Mejor quedarnos cortos por la incorporación final.
-
Añade anchoas por encima para aportar proteína al plato y dar un toque salino y mediterráneo.
