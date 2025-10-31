Coliarroz con Azafrán y Arroz Brillante

Inspirado en la cocina mediterránea, este plato combina coliflor y Arroz Brillante en una versión ligera y aromática que cautiva desde el primer olor. El azafrán tiñe de oro cada grano y aporta un sabor profundo y elegante que convierte una receta humilde en ... una experiencia especial. Ideal para acompañar carnes, pescados o como plato único en días en los que apetece algo sano y sabroso sin esfuerzo. Una opción nutritiva que celebra el poder de los ingredientes sencillos cuando se cocinan con mimo.

Truco para esta receta

Templa el azafrán: baja el fuego, añade al sofrito el azafrán y cubre con la misma coliflor para que no se queme; reposa unos minutos y mueve para que suelte su aroma y color.

Ingredientes cda de Ajo picado (puede ser congelado) 1

1 Migas de coliflor (solas o con perejil, ajo y cebolla) 900 gr

900 gr Hebras o azafrán en polvo al gusto

al gusto Vasitos de arroz redondo Brillante 2

2 sal al gusto

al gusto cdas de Aceite de oliva virgen extra (AOVE) 2

2 Anchoas (para servir) al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Sofríe el ajo picado en un cazo con un chorrito de AOVE.

Añade las migas de coliflor y saltea unos 6 minutos a fuego medio.

Agrega los vasitos de arroz Brillante, mezcla bien y deja cocinar a fuego medio durante 2 minutos.

Es el momento de probar y rectificar de sal. Mejor quedarnos cortos por la incorporación final.

Añade anchoas por encima para aportar proteína al plato y dar un toque salino y mediterráneo.

