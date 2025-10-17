Color, sabor y sencillez en un solo plato. Estos champiñones con espárragos, habitas y huevo son una celebración de la cocina de temporada: ligera, nutritiva y llena de matices vegetales. Una receta perfecta para cerrar la semana con energía y bienestar, disfrutando de la sencillez ... de lo natural.

Consejo para esta receta

Ingredientes Champiñones 600 gr

600 gr Espárragos verdes 200 gr

200 gr Habitas baby 250 gr

250 gr Huevos 4

4 Aceite de oliva virgen extra (AOVE) al gusto

al gusto Mezcla de especias (tomate seco, ajo, pimentón, orégano, tomillo) al gusto

al gusto Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Prepara la base: echa un chorro de AOVE en una bandeja apta para horno y extiende bien. 2 Coloca los champiñones enteros (ya llimpios y sin tronco) sobre la bandeja. 3 Añade los espárragos limpios y cortados y una mezcla de especias. La mía lleva: tomate seco, ajo, orégano, pimienta y sal. 4 Hornea a temperatura media-alta (180 °C aprox.) durante unos 15 min, hasta que empiecen a dorarse. 5 Agrega las habitas baby sobre la bandeja, casca los huevos encima y salpimenta. 6 Vuelve a meter al horno hasta que las claras estén cuajadas y las yemas al gusto. 7 Añade el último toque de especias y un chorrito final de AOVE antes de servir.

