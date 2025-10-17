Color, sabor y sencillez en un solo plato. Estos champiñones con espárragos, habitas y huevo son una celebración de la cocina de temporada: ligera, nutritiva y llena de matices vegetales. Una receta perfecta para cerrar la semana con energía y bienestar, disfrutando de la sencillez ... de lo natural.
Consejo para esta receta
Agrega las habitas baby sobre la bandeja, casca los huevos encima y salpimenta.
Ingredientes
Champiñones
600 gr
Espárragos verdes
200 gr
Habitas baby
250 gr
Huevos
4
Aceite de oliva virgen extra (AOVE)
al gusto
Mezcla de especias (tomate seco, ajo, pimentón, orégano, tomillo)
al gusto
Sal y pimienta
al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
1
Prepara la base: echa un chorro de AOVE en una bandeja apta para horno y extiende bien.
2
Coloca los champiñones enteros (ya llimpios y sin tronco) sobre la bandeja.
3
Añade los espárragos limpios y cortados y una mezcla de especias. La mía lleva: tomate seco, ajo, orégano, pimienta y sal.
4
Hornea a temperatura media-alta (180 °C aprox.) durante unos 15 min, hasta que empiecen a dorarse.
5
Agrega las habitas baby sobre la bandeja, casca los huevos encima y salpimenta.
6
Vuelve a meter al horno hasta que las claras estén cuajadas y las yemas al gusto.
7
Añade el último toque de especias y un chorrito final de AOVE antes de servir.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete