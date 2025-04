La vida personal de Raphinha: de pedir comida en la calle durante su infancia a su mujer e hijo

Raphinha se encuentra en el mejor momento de su carrera. El brasileño se ha convertido en uno de los jugadores imprescindibles del Barça. Y es que su acierto de cara a la portería le ha llevado a ser uno de los puntales ofensivos indiscutibles de Hansi Flick.

Sin embargo, para llegar hasta aquí el futbolista ha tenido que recorrer un largo camino. Ha pasado por equipos como el Avaí, el Vitória de Guimarães, el Sporting C. P. o el Leeds United. Finalmente, aterrizó en el FC Barcelona en 2022 dispuesto a triunfar.

A sus 28 años, Raphinha ha conseguido aquello que tantas veces de pequeño se imaginó. «Tuve muchas ofertas después de mi etapa en Leeds, pero sabía exactamente lo que quería. Mis ídolos de la infancia jugaban en el Barcelona, así que tenía el sueño de venir aquí y no escatimé esfuerzos para lograrlo», reconoció en una entrevista. Para él, «es el mejor club del mundo».

Respecto a lo personal, el culé tampoco lo ha tenido fácil. Nació en la ciudad brasileña Porto Alegre y creció en un entorno conflictivo en el que las drogas, la violencia y la pobreza formaban parte de su día a día. El fútbol fue la llave que lo cambió todo. «Me salvó», aseguró en Sky Sports.

Una infancia entre favelas

La infancia de Raphinha no fue la de un niño normal, pues se crio en un barrio marginal y con pocos recursos. «No hay duda de que la realidad es muy diferente a la del Reino Unido y Europa. En la favela te sientes muy desconectado del resto del país», declaró en Sky Sports.

Desde bien pequeño conoció lo que es el narcotráfico. «A menudo, la manera más fácil de ganar dinero es la equivocada. Es parte de la vida allí, hay un techo de cristal y una incapacidad para escapar de él y aspirar a una vida honesta, una vida trabajadora, una vida mejor... Es difícil conseguirlo sin recurrir a algo ilegal como el tráfico de drogas», se sinceró.

Aunque él mantuvo las distancias, Raphinha reconoció en esta charla que hay capítulos de su historia que los tiene grabados a fuego. «Algunos de mis amigos de la infancia están muertos», dijo.

Para el brasileño, su salvación ha sido el fútbol. «No solo cambió mi vida, sino que me permitió convertirme en un ejemplo para los niños y los adultos que también pueden tener situaciones difíciles o procedentes de lugares similares», explicó.

En un artículo que escribió para UOL Esporte añadió que haber estado cerca de tanto drama le hizo sellar sus pies en la tierra. «Tener estos ejemplos cerca fue un factor importante para mantener mi enfoque. Sabía lo que quería: ser futbolista. Lograr este objetivo dejando un barrio es un gran sacrificio, pero mi ambición era aún mayor. No me desvié. Si hoy hablan de mi 'magia' en el fútbol lo que digo es que esta es la verdadera magia», contó.

El delantero indicó que su familia también tuvo mucho que ver gracias a su familia nunca abandonó el colegio. «Por ellos estoy aquí», aseguró.

Pedía comida en la calle

En este mismo escrito, Raphinha detalló otra anécdota de su infancia. El del Barça contó que con 12 años pedía en la calle, aunque no por necesidad. «Sería injusto decir que he pasado hambre porque a mis padres nunca les faltó comida en casa. Aún así, después del entrenamiento me paraba y le pedía a la gente que me comprara algo para comer o un refrigerio», comentó.

El futbolista señaló que algunas personas le ayudaban, pero muchas otras le rechazaban. «Me llamaban vagabundo sin rodeos», lamentó.

Su mujer y su hijo

A pesar de los baches, Raphinha ha conseguido ser feliz y ha formado una familia de la que presume continuamente en redes sociales.

Su mujer, Natalia Rodrigues, también es brasileña. Tiene 26 años y es influencer. Cuando tan solo llevaban un año juntos, abandonó su hogar para vivir junto al futbolista en Inglaterra. En febrero de 2022 la pareja pasó por el altar.

Algo más de un año después de aquel gran día llegó al mundo Gale, su hijo. El pequeño nació el sábado 6 de mayo de 2023, al que recibieron con los brazos abiertos. «¿Sabes ese amor que se multiplica? ¿Quién nunca soñó con tener esto en la vida?», escribieron ambos en una publicación de Instagram.

Gael cumple pronto los dos años y el matrimonio está disfrutando al máximo de su primeros pasos. El futbolista nunca desaprovecha la oportunidad de colgar en su perfil alguna fotografía de los tres acompañada de un bonito y cariñoso texto.