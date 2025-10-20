La vida personal de Luis de la Fuente: su mujer, la relación de su hijo con el fútbol y su vínculo con Julio Iglesias

Luis de la Fuente comenzó su carrera como futbolista en el Haro Deportivo, el club de su localidad natal. En 1977, el riojano fichó para jugar en la cantera del Athletic Club. Un año más tarde, en 1978, debutó con el primer ... equipo en un encuentro de Copa en el que marcó su primer gol.

También militó en el Sevilla y en el Deportivo Alavés. Antes de dirigir la selección, fue entrenador de la sub-19 y la sub-23.

A sus 64 años, Luis de la Fuente puede presumir de haber conseguido como seleccionador nacional la Nations League en 2023 y de haber conquistado la Eurocopa 2024. Con su carisma y compromiso, llevó a la selección española de fútbol a reinar en Europa.

Su próximo objetivo es que nuestro país dispute el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México durante el verano.

Su trayectoria profesional en el fútbol es bien conocida. Sin embargo, su vida personal ha permanecido algo más oculta. Estos son todos los detalles.

Está casado y tiene tres hijos

La vida privada de Luis de la Fuente es un gran misterio. Se sabe que está casado con una andaluza, concretamente de Camas (Sevilla). No hay detalles sobre cómo surgió el amor ni cuánto tiempo llevan juntos, pero se concoe que tienen tres hijos.

El trabajo del hijo de Luis de la Fuente en el fútbol

Luis de la Fuente y su mujer tienen tres hijos. Uno de ellos es bastante popular, ya que ha seguido los mismos pasos que su padre.

Se llama Alberto de la Fuente y su trabajo está relacionado con este deporte, aunque no es futbolista. Inició su carrera como director metodológico y analista del Huesca.

El joven tomó la decisión de abandonar este humilde club para labrar su camino junto a su padre en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Es analista en las categorías inferiores.

«Sabe muchísimo más que yo y está mejor preparado. Es muy bueno y da gusto ver a gente joven con la inquietud que tiene», dijo Luis de la Fuente cuando le preguntaron por él.

Su relación con Julio Iglesias

Una de las grandes aficiones de Luis de la Fuente fuera del fútbol es cantar. Le apasionan los karaokes, subirse a un escenario y adueñarse del micrófono.

Ese interés por la música le llevó a conocer a uno de sus mayores ídolos: Julio Iglesias. También es fan de otros artistas como Sergio Dalma o Luis Miguel, lo que nos da pistas sobre cuál es su estilo musical favorito.