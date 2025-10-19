Pedro Ruiz no tiene dudas de quién es el mejor jugador de fútbol español en la actualidad: «Sencillo, brillante y humilde»

España hizo los deberes el martes y goleó por 4-0 a Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El conjunto de Luis de la Fuente no dio opción alguna a su rival y firmó un partido redondo en la fase de clasificación para el ... Mundial de 2026.

Los goles llevaron la firma de Mikel Merino, autor de un doblete de cabeza; un tanto en propia puerta de Atanas Chernev; y un penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el descuento. Además de golear, España igualó su racha histórica de 29 partidos oficiales sin perder.

Pedro Ruiz no tiene dudas de quién es el mejor jugador de fútbol español

Como era de esperar, el encuentro ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales. Muchos aficionados destacaron el gran nivel del equipo pese a no ser un once habitual, y el buen papel de varios futbolistas jóvenes.

Entre todos ellos sobresale la opinión del actor y presentador Pedro Ruiz, que ha querido rendir homenaje a Pedri González, el centrocampista del FC Barcelona.

Si me preguntan quién es para mí el mejor jugador de fútbol español del momento, diría sin duda alguna que Pedri. Un tocayo sencillo, brillante y humilde. Pedri... así me llamaba mi tía Pilar. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 15, 2025

