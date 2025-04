Vicky Martín Berrocal y su familia, las nuevas Kardashian españolas

Las Martín Berrocal están dispuestas a desbancar a las Kardashian en nuestro país. La matriarca del clan Victoria, de 77 años, sus dos hijas Vicky (51) y Rocío (42) y su nieta Alba, de 24 años están grabando el que promete ser uno de los realitys de la próxima temporada. La plataforma Movistar Plus ha depositado su confianza en las onubenses que acumulan miles de seguidores en las redes sociales. «No es tipo el reality de Georgina (que acaba de estrenar tercera temporada en Netflix), sino que es un docureality basado en la vida de una familia formada por mujeres y la relación entre ellas. Especialmente Vicky como diseñadora y comunicadora y Alba como creadora de contenido», explica una fuente cercana al proyecto. La cosa parece que ya está avanzada, de hecho, según cuentan a este periódico hace unas semanas estuvieron grabando en una localidad del sur de Madrid con el músico urbano Marcos Terrados, pareja de la joven Alba con el que lleva saliendo un año y que también aparecerá en el proyecto audiovisual. Las Martin Berrocal están volcadas en su docureality que hasta la fecha era un secreto. Vicky, la más popular de las cuatro está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Hace unos días inauguraba su nueva tienda en Madrid en la calle Velázquez; «Llevaba años, muchos años soñando con esta tienda.

Pasaba, la miraba y fantaseaba con la idea de que algún día pudiésemos montarla. Todavía recuerdo el día que cerramos el acuerdo, lloré de la emoción», compartía la diseñadora en sus redes sociales. Su marca de moda Victoria Colección, pertenece al grupo Scalpers, quien entró hace cinco años en el accionariado de la marca de fiesta creada por la onubense. Fue una inyección de capital por parte del holding de moda que ha permitido que la marca cuente en la actualidad con cinco tiendas físicas en España y 101 puntos de ventas tanto nacional como internacional. Además de su marca de moda y el docureality, Vicky está preparando el regreso de su laureado podcast 'A solas con …Vicky' de Podium, que recibió el Premio Ondas al podcast revelación este año. Un encuentro distendido con amigos suyos que graba en el hotel Four Season de Madrid y en el que suelen hablar sin filtros. Y como nada tiene que envidiar a Kim Kardashian también cuenta con su propia línea de perfumes y una colección de sneakers de la marca española Oxígeno Shoes.

Su madre Victoria, fue una de las invitadas al igual que su hija Alba a su laureado videopodcast. La diseñadora dijo que era la entrevista que más le costó hacer. «Mi vida ha sido de rosas y espinas... pero porque yo he querido» confesó la matriarca del clan al referirse a su amor único y eterno por José Luis Berrocal, el padre de Vicky y Rocío que tuvo dos familias paralelas y con el que nunca se casó. Victoria madre ha retenido una belleza indiscutible y una elegancia que la coronó hace muchos años como Miss Huelva. Los que la conocen dicen que es una mujer muy especial, generosa, serena y muy familiar. Por eso no es extraño verla compartir planes con sus hijas y su nieta, aunque donde más le gusta estar dicen es en su fabulosa casa de la Aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva). Y aunque es Vicky la que hace de nexo de todas ellas, en realidad, la matriarca es la verdadera artífice de esa unión indestructible, a prueba de fama y focos. A Rocío Martín Berrocal, no le importa estar a la sombra o ser conocida por la hermana de Vicky o la tía de Alba, con apenas 65 mil seguidores en redes sociales, ha trabajado como estilista en la revista de moda Cool Magazine en Sevilla y en la revista ELLE. Hace un año quiso ver cumplido su sueño y lanzó su propia marca de moda fiesta Vanseray. «Mi madre, junto con mi hermana Vicky, son las dos grandes inspiraciones de mi vida», aseguraba durante la presentación de diez vestidos exclusivos exuberantes y femeninos, como ella. Ahora la web de la marca anuncia nueva colección próximamente. Tanto su hermana como su sobrina Alba se han dejado ver con algunos de los diseños para apoyarla. Y es que Vicky no tiene reparos a la hora de ensalzar las bondades de su hermana y lo importante que es esta en su vida; «La más humana, la más sensible, la más generosa, la más leal, la más legal, la más divertida, la más cariñosa, la más salvaje…», decía de ella en su última felicitación de cumpleaños.

Alba, la cuarta y más joven del clan cuenta con 435 mil seguidores en Instagram y 70 mil seguidores en Tik Tok, ha conseguido hacerse un hueco en las redes. Comenzó siendo un gran reclamo para las marcas, pero últimamente apuesta más por otro tipo de contenido y sus reflexiones sinceras siempre generan polémica. Ha plantado cara a todos los que la critican por su físico y ha decidido no utilizar ya filtros en las redes para mostrarse tal y como es, también ha criticado a otros influencers por algunos comentarios hipócritas. «No voy a negar nunca de dónde vengo, lo que han currado mis padres en ese aspecto y la suerte que han podido tener. Yo no voy a ir de que yo no tenga una vida privilegiada porque es que la tengo», sentenció la Licenciada en Bussines & Comunications en el College for the International Studies de Madrid, que se define a sí misma como 'social media specialist.

Las cuatro forman un tándem perfecto y aunque sus amores han sido carne de papel couché, siempre han reivindicado que no han necesitado a nadie al lado para ser completas. Ahora tienen un nuevo reto por delante mostrarle al público que son aún más reales y auténticas de lo que parecen a simple vista.