Dos grandes rupturas, tres hijos y nueva música, el 'Día preferido' de Eros Ramazzotti

Con una exitosa carrera que despegó tras ganar en la categoría de 'nuevas voces' del Festival de San Remo en 1984, el cantante Eros Ramazzotti ha sabido mantenerse entre los más escuchados de las baladas pop en Europa e Iberoamérica durante cuatro décadas y ha lanzado múltiples éxitos, acumulando más de 80 millones de discos vendidos a nivel mundial y miles de millones de reproducciones.

Pero detrás del éxito de un artista, siempre hay una historia de vida con subidas y bajadas. En 1998 el cantante se casó por primera vez con Michelle Hunziker, modelo y presentadora suiza con quien tuvo a su primogénita, Aurora Sophie, quien nació en 1996 (dos años antes del matrimonio).

Hunziker tenía 19 años cuando conoció a Ramazzotti y aunque su historia de amor fue intensa, no duró mucho porque, según declaraciones de ella misma, la modelo empezó a establecer contacto con una secta que se apoderó psicológicamente de ella. En vista de que su comportamiento se estaba viendo claramente afectado, el cantante le puso un ultimátum en el que le dio a elegir entre la familia o el mencionado grupo. Ella no lo pensó dos veces y dejó todo lo que había construido junto al romano. Afortunadamente, en 2006 con ayuda de su familia y especialistas logró salir del peligroso mundo del sectarismo y ahora colecciona momentos familiares junto a su exesposo y su hija.

En 2007, después de varios años de soltería del artista, iniciaron los rumores de que Claudia Galanti, una modelo paraguaya que triunfó en las pasarelas de Francia e Italia apareció en la vida de Eros. Se les veía frecuentemente compartiendo tiempo junto a varios amigos del cantante pero, a pesar de ser evidente la unión, ellos siempre desmintieron estar en una relación.

En 2009 Marica Pellegrinelli, modelo de la región de Lombardía, le entregó un premio al cantante durante la ceremonia de unos reconocidos premios de la industria musical y Ramazzotti quedó flechado por su encanto. Desde entonces mantuvieron una relación de diez años. Se casaron en 2014 en Milán y tuvieron dos hijos Raffaella María y Gabrio Tullio. En 2019 decidieron divorciarse porque el trabajo de ambos los obligaba a pasar varias temporadas separados.

El comunicado que compartieron en ese momento cita: «Han sido diez años maravillosos y juntos hemos construido una familia preciosa. Hemos sido felices de una manera que no olvidaremos nunca. La decisión ha sido de mutuo acuerdo y seguiremos manteniendo contacto. El amor que hubo entre nosotros se ha transformado, pero perdura».

Más adelante, en agosto de 2023 el cantante compartió en Instagram una publicación en la que expresaba su ferviente amor por la modelo y empresaria del sector inmobiliario Dalila Gelsomino, 26 años menor que él: «Vivamos este amor hermoso, vivámoslo todo el camino, sin miedo. Te amo», decía el pie de una foto que ya no existe en su perfil de la red social. Sin embargo, la joven conserva una publicación en la que se refiere casi con la mismas palabras al Eros.

El drama de su primogénita

Aurora Sophie Ramazzotti vivió momentos muy tensos en 2017, cuando su madre recibió un email anónimo en el que se le amenazaba con arrojar ácido en la cara de su hija si no entregaba una alta suma de dinero. A partir de ese momento, la joven estuvo durante varios años bajo el cuidado de un escolta que se volvió su acompañante inseparable.

Actualmente la joven es una celebridad de la televisión italiana y en 2023 contrajo matrimonio con su pareja, con quien tiene un hijo.

El nuevo sencillo

'Mi día preferido' parece ser el llamado a vivir el presente a través de un ritmo enérgico que se complementa con una lírica que evoca la presencia absoluta junto al ser amado. Es una de las canciones que el italiano cantará en su próxima gira 'Una historia importante World Tour' que iniciará el 14 de febrero de 2026 en París y estará dividida en cuatro etapas, tocando 30 países de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica.