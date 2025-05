Sustos, nuevos proyectos y la distancia definitiva con su familia: Isa Pantoja, en la recta final del embarazo

Isa Pantoja (29 años) está emocionada esperando su segundo hijo. Tras anunciarse su fichaje por 'la familia de la tele', la hija pequeña de Isabel Pantoja continúa alternando sus viajes a Madrid con su tiempo en familia, aunque no por mucho tiempo. Ya está de 35 semanas, por lo que le queda menos de un mes para ser madre por segunda vez. No ha sido un embarazo fácil: ha tenido que lidiar con el cambio de trabajo, la crisis familiar en la que lleva años inmersa y, encima, un pequeño susto que ha contado recientemente.

Como cada semana, la joven ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra y cómo avanza la gestación. Hasta el momento ha tenido un embarazo muy bueno, pero en una reciente revisión se llevó un importante susto. Tal y como ha desvelado, está siguiendo el proceso con un médico privado y también por la Seguridad Social, lo cual lleva, a veces, a algo de desconcierto.

Según ha explicado, en la semana 32 fue a una revisión en el hospital para ver las medidas de su niño, comprobar que todo iba bien. «Por suerte ahora estoy más tranquila y todo ha salido bien», admitía en un vídeo que compartió el viernes. Pero en aquella visita al ginecólogo se asustó: «Me dijeron que el bebé tenía el percentil bajito, como en el 9, y que pesaba un kilo y medio».

Es decir, que su bebé era demasiado pequeño para la semana en la que estaba, lo cual podría significar algo grave. «Me asusté y no entendía nada», compartió Isa. Pero ella mantuvo la calma y esperó unos días hasta que pudiera hablar con la médica que está llevándole el embarazo.

Cuando finalmente pudo hablar con su ginecóloga, le transmitió las dudas que le habían creado en aquella revisión. Sin embargo, todo estaba bien. «Pesa dos kilos y está en percentil 49», explica Isa en su vídeo. «Me llevé ese susto. Han tenido que equivocarse porque no puede ser que en cinco días coja 500 gramos», explicaba la hermana de Kiko Rivera. Aunque todo esto ocurrió hace algunas semanas, no quiso compartirlo para comprobar que todo iba bien, puesto que ahora el pequeño pesa dos kilos con seiscientos.

«Yo por si acaso, sabiendo que la placenta estaba funcionando correctamente, yo he estado ingiriendo más proteína de lo normal», ha explicado también. Su bebé llegará en el mes de junio, por lo que ya está ultimando los detalles para esta nueva adición a la familia.

La distancia familiar

Sin embargo, no es sin pesar, puesto que Isa Pantoja ha tenido que enfrentarse a la distancia de su familia incluso durante el embarazo. Hace años que la relación entre la colaboradora y su madre, la cantante Isabel Pantoja, no hace más que enfriarse. Todo comenzó en 2018, cuando la joven fue a 'Supervivientes' y la tonadillera llamó a 'Sálvame', rompiendo sus propias normas, para decir que prefería que estuviera en la isla a no saber de ella.

Por aquel entonces, Isabel Pantoja desveló que no se había enterado de que su hija participaría en un 'reality'. «No se ha despedido de mí», comentó. Fue durante esa sorprendente llamada cuando explicó también que hacía años que tenían problemas: «Mi hija voló antes de los 18 años. Se fue antes, mucho antes, y eso lo he sufrido yo, su madre». Señalaba, además, a Dulce Delapiedra como la culpable de esta separación entre madre e hija: »Ella está al lado de una persona que no es buena, porque si fuera buena le daría buenos consejos y le diría que tiene un niño de cuatro años».

Aún así, las vías de comunicación entre ellas permanecieron abiertas durante unos años más. En cambio, cuando Isabel se enfrentó a su hijo, Kiko Rivera, en televisión, Isa fue una víctima colateral. Ella misma recordaba en 2021 que tuvo que saltar la valla de Cantora para intentar ver a su madre, porque no conseguía hablar con ella.

En los últimos años, la separación entre madre e hijos ha sido cada vez mayor. Hasta el punto de que no estuvo en la boda de Isa y Asraf Beno o, incluso, cuando operaron recientemente a la joven, estando ya embarazada, la cantante no fue a visitarla ni la llamó en el hospital. Algunos consideraron que las últimas declaraciones de la colaboradora en '¡De viernes!' el pasado mes de diciembre, recordando episodios muy oscuros de su infancia, fueron la gota que colmó el vaso de la relación materno-filial. También con su hermano Kiko ha terminado cortando los lazos.

Ahora Isa considera que tiene que pasar página. Así lo contaba en 'Lecturas': «Me duele pero lo tengo asimilado. No va a venir hoy, ni dentro de un mes, ni dentro de seis. Intento desligarme de la familia y no tener nada que ver». «Nunca me ha planteado que no me quiera. Mucho tiempo he pensado que mi madre no lo hace por mi tío Agustín, pero ahora me da igual. Ya no hay excusas», decía en una de sus primeras participaciones en 'La familia de la tele'. «Ha llegado un punto en el que no quiero tener relación porque no me hace bien», añadía.