Sira Martínez, hija de Luis Enrique, emociona con su mensaje a su hermana Xana en el día que habría cumplido 16 años

La hija pequeña del entrenador de fútbol falleció el 29 de agosto de 2019 a los nueve años por un osteosarcoma

La amazona e influencer se acordó de ella y quiso felicitarla en sus redes sociales para generar muchos comentarios

Así es Sira Martínez la hija de Luis Enrique: su historia de amor con Ferrán Torres, su pasión por la hípica y su lado más personal

Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique.
Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique. GTRES

A.B. Buendía

La pequeña Xana falleció el 29 de agosto de 2019 con tan solo 9 años a causa de un osteosarcoma y no pasa un día en el que los suyos no se acuerden de ella. Y menos en cuando llega un día tan señalado ... como aquel en el que la hija pequeña del entrenador de fútbol Luis Enrique hubiera cumplido 16 años. Así lo ha reseñado en sus redes sociales su hermana, la amazona e influencer Sira Martínez, con un mensaje que ha mocionado a todos.

