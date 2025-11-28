Sira Martínez, hija de Luis Enrique, emociona con su mensaje a su hermana Xana en el día que habría cumplido 16 años

La pequeña Xana falleció el 29 de agosto de 2019 con tan solo 9 años a causa de un osteosarcoma y no pasa un día en el que los suyos no se acuerden de ella. Y menos en cuando llega un día tan señalado ... como aquel en el que la hija pequeña del entrenador de fútbol Luis Enrique hubiera cumplido 16 años. Así lo ha reseñado en sus redes sociales su hermana, la amazona e influencer Sira Martínez, con un mensaje que ha mocionado a todos.

En esta fecha tan especial, Sira Martínez ha felicitado así a su hermana en sus redes sociales: «Feliz cumple, princesaaaaaa, te quiero». Así ha compartido su recuerdo por su hermana junto a un amplio carrusel de fotos. Y, por supuesto, el post ha generado infinidad de mensajes de usuarios, incluidos rostros populares, que han transmitido su afecto a la creadora de contenido.

La muerte de Xana provocó un vuelco en la vida de toda la familia y así lo ha visibilizado cada uno de sus miembros. «Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas», dijo el exseleccionador español.

Un precioso carrusel de fotos

Sira Martínez no solo ha escrito el emocionado mensaje, sino que lo ha acompañado con un carrusel de imágenes para incluir siete fotografías en las que la pequeña Xana aparece practicando la hípica, una afición que compartía con Sira, una destacada amazona ya con numerosos logros en su carrera deportiva. En las imágenes, la hermana pequeña sonríe mientras abraza delicadamente a un pony vestida de amazona. En otra incluso aparece junto al pony y uno de sus muñecos favoritos, un loro de peluche.

Por supuesto, la publicación ha generado cientos de likes y comentarios, con amigos y seguidores tan populares como Carles Puyol, Elena Galera, Beatriz Espejel, Sandra Garal o Alba Silva, quienes llenaron el Instagram de corazones.

Como se ha mencionado, la propia familia quiso visibilizar la trágica muerte de Xana y el propio Luis Enrique habló de ello sin ningún filtro en el documental 'No tenéis ni **** idea', donde dijo: «Mi madre no podía tener fotos de ella en casa. Le dije que tenía que poner a Xana porque Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual sí, porque cada día hablamos de ella, nos reímos y la recordamos...».

«Cada día hablamos de ella, nos reímos y la recordamos...» Luis Enrique Entrenador de fútbol

Para ellos, pronunciarse de esa manera fue una especie de terapia para superar el fallecimiento de la pequeña tras luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma en los hospitales Sant Joan de Deu y Sant Pau, de Barcelona. Se fue en casa y rodeada de todos sus seres queridos.

«Fue muy duro»

«Cuando ya estaba muy fastidiada, aceptaba que su madre llorara porque nos decía cosas duras, muy duras, y Elena se descomponía y yo me ponía a llorar, pero ella no entendía que yo llorara y me pedía que no lo hiciera. Decir adiós a Xana fue muy duro y a la vez muy emotivo y muy cercano, ya que murió en nuestra casa, rodeada de su familia, de sus primas, de sus padres, de sus abuelos. Xana era una verdulera, graciosa, simpática, muy abierta, muy espontánea, una payasa, muy competitiva, muy valiente... ¡Un volcán! Y guapa», diría el actual entrenador del Paris Saint-Germain, el principal dominador del fútbol europeo en estos momentos.