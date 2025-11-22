La fiebre de los mercadillos de las 'celebrities'

Gracias a un entramado de diversas iniciativas solidarias que van creciendo año a año, la Navidad se ha convertido en temporada alta en el calendario social. Destacan los mercadillos benéficos impulsados por aristócratas, socialités, empresarios e 'influencers', que han ... logrado convertir la filantropía en un punto de encuentro entre tradición, glamour y compromiso. Cada proyecto tiene su personalidad, su público y su causa, pero todos comparten un mismo hilo conductor: utilizar el prestigio personal y la popularidad de sus organizadores para transformar el consumo navideño en ayuda real para quienes más lo necesitan.

Uno de los más reconocidos es el que organiza la Fundación Aladina, el Aladina Xmas Weekend, impulsado por Paco Arango y dedicado a financiar programas de apoyo integral para niños enfermos de cáncer y sus familias. El evento combina un ambiente festivo con decenas de puestos de moda, decoración, productos gourmet, juguetes, talleres de cocina, catas, actuaciones en directo y sorteo de regalos, además de un bazar con artículos donados por empresas solidarias.

Su atractivo consigue reunir año tras año a actores, presentadores y creadores de contenido, nombres como Santiago Segura, Olivia Molina o Carlota Corredera, así como a familias beneficiarias de la propia fundación y a una legión de voluntarios. Además, cuenta con el respaldo de empresas de peso, desde energéticas hasta farmacéuticas, que pujan en su rifa solidaria con la que Casa Aladina proyecta construir un centro asistencial. También se puede colaborar comprando Lotería Aladina o entradas Fila 0, a la venta 'online'.

Con un aire más clásico, el Rastrillo Nuevo Futuro mantiene su condición de referente desde hace más de medio siglo. La Infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar esta 54ª edición. Organizado por la ONG Nuevo Futuro —que gestiona hogares de acogida y proyectos de protección para menores en riesgo—, es uno de los más visitados por la sociedad madrileña. Entre sus impulsoras destaca Simoneta Gómez-Acebo, cuyo vínculo con la institución ha contribuido a mantener la tradición. Cada edición se celebra en la Galería de Cristal de Cibeles y reúne decenas de stands con moda, artesanía, libros, juguetes, artículos donados por benefactores y espacios gastronómicos.

Su lista de asistentes habituales incluye a la Reina Sofía, cuya presencia aporta un sello institucional. Este año, Georgina Rodríguez ha donado diez pares de zapatos valorados en 2.000 euros cada uno, pero ha pedido que salgan a la venta por 40. Además, ha entregado ropa deportiva, vaqueros y prendas de vestir que llevan su nombre. La donación de la esposa de Ronaldo alcanza los 15.000 euros.

La moda también tiene su embajadora filantrópica en Carmen Lomana, que ha decidido este año «tirar la casa por la ventana, aprovechando que tenemos el mejor local de nuestra historia, en la calle Padilla, 6. He abierto el armario y he sacado todos los Chanel», anuncia para su inauguración el próximo miércoles: «Acabo agotada, porque son días intensos, y siempre me digo que es el último año; pero luego veo los resultados, cómo nuestra ayuda sirve para cambiar la vida de los niños, y me hace tan feliz que al final repito».

Arriba, Carmen Lomana en su mercadillo. Abajo, la Orden de Malta. A su lado, Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina

A pesar del éxito, siempre sufre la misma inquietud: «Los días previos pienso que no va a venir nadie, luego veo las colas y me emociono. La respuesta del público es fabulosa, por eso quiero ofrecer lo mejor, como prendas muy buenas, ediciones limitadas, botas Hunter, bolsos…» La recaudación se reparte entre varios proyectos como, por ejemplo, Mamás en Acción, centrada en los pequeños ingresados que no reciben visitas y están solos.

Otra cita ineludible es el mercadillo solidario de María Carrión, esposa del empresario José Manuel Entrecanales, organizado a favor de su ONG, Músicos en Acción. Reúne piezas de firmas como Ynés Suelves, Joyas Díaz o diseñadores próximos al entorno aristocrático, junto con productos artesanales y accesorios donados por marcas colaboradoras. Su objetivo es financiar sesiones de musicoterapia para niños hospitalizados y pacientes en procesos largos, y suele atraer a familias influyentes y amigos del entorno empresarial y cultural madrileño.

Además, la Orden de Malta organiza cada diciembre un mercadillo benéfico —en la parroquia de San Luis de los Franceses en Madrid— en el que se venden productos gourmet, juguetes, ropa y artículos navideños para financiar sus obras asistenciales con personas en situación vulnerable.

También se suman otras iniciativas que, aunque menos mediáticas, logran reunir a representantes del lujo, familias aristocráticas o benefactores de alto perfil. Es el caso de Solidarity XMas Tree, un proyecto en el que prestigiosas firmas de lujo diseñan y decoran árboles de Navidad que después se subastan en beneficio de diversas fundaciones. Aunque no encaja exactamente en el formato de mercadillo, sí comparte su esencia solidaria, atrayendo a coleccionistas, empresarios y donantes vinculados al mundo de la moda y la alta decoración.

Este año, por razones de organización, Tamara Gorro ha decidido retrasar el evento: «En 'Una pizca de magia' somos todos voluntarios, nadie cobra, pero para celebrar nuestro tercer aniversario quería hacer algo muy especial. Lamentablemente, no llegamos a tiempo. Para hacer las cosas bien, esperaremos a marzo. Mientras tanto, hemos organizado un concierto y seguimos recibiendo donativos. Gracias a nuestros seguidores, que aportan lo que pueden, hemos logrado traer un especialista en oncología infantil. Me consuela saber que, aunque no estemos esta Navidad, hay otros muchos mercadillos que siguen trabajando en otras necesidades y ayudando a los demás».

Todos estos mercadillos componen un mosaico de iniciativas benéficas que demuestran que la Navidad puede unir lujo, altruismo y compromiso. Son escaparates donde la popularidad y la solidaridad conviven sin contradicciones: es el encanto del espíritu navideño.