Suscribete a
ABC Premium

La fiebre de los mercadillos de las 'celebrities'

Filantropía, glamour y compromiso definen los eventos que se adelantan a estas fiestas para recaudar fondos destinados a diferentes causas benéficas

Encendido luces de Navidad de Madrid: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

La infanta Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro
La infanta Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro EP

Antonio Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gracias a un entramado de diversas iniciativas solidarias que van creciendo año a año, la Navidad se ha convertido en temporada alta en el calendario social. Destacan los mercadillos benéficos impulsados por aristócratas, socialités, empresarios e 'influencers', que han ... logrado convertir la filantropía en un punto de encuentro entre tradición, glamour y compromiso. Cada proyecto tiene su personalidad, su público y su causa, pero todos comparten un mismo hilo conductor: utilizar el prestigio personal y la popularidad de sus organizadores para transformar el consumo navideño en ayuda real para quienes más lo necesitan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app