¿Seguirá los pasos de sus padres? Suri Cruise, una joven universitaria con línea directa a Hollywood

Suri Cruise es, posiblemente, una de las niñas más famosas del mundo. Bueno, ya no lo es, puesto que este año ha cumplido los 19 años y empieza a dar sus pasos como una joven adulta que, por el momento, no parece querer vivir bajo los focos. La única hija de Tom Cruise y Katie Holmes ha sido fotografiada esta semana en el rodaje de 'Happy Place', la nueva película de su madre, pero solo estaba de paso.

Acudía a saludar a Katie Holmes, con quien tiene un visible parecido, luciendo un top blanco de tirantes, unos pantalones tipo cargo y unas zapatillas rojas. A pesar de que seguro que le han llovido oportunidades desde niña, y aunque ya está acostumbrada a los fotógrafos que la han visto crecer en sus paseos por Nueva York, Suri prefiere un segundo plano. La joven ha escogido continuar sus estudios y pasa de las cámaras, aunque ya ha demostrado interés en ciertos campos artísticos.

El pasado año Suri Cruise decidió abandonar Nueva York, la ciudad de los rascacielos en la que se ha criado, para empezar la universidad lejos de casa. Concretamente entró en Carnegie Mellon University, que está en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Se trata de un centro privado que tiene un precio de casi 55.000 euros al año pese a no pertenecer a la conocida como Ivy League de universidades estadounidenses. Eso no quiere decir que no sea prestigiosa, puesto que está situada en el top 25 centros del país.

Suri presume de la sudadera de su universidad REDES

Allí ha llevado a cabo su primer año sin que mucha información acerca de su paso por la universidad salga a la luz. Lo que sí se conoce es que ha residido en los alojamientos comunes, que tienen baños y cocina compartidas y que son una oportunidad perfecta para hacer amigos. Según la revista 'Town & Country', la idea de Suri Cruise es estudiar moda, aunque estando en su curso inicial es posible que aún no se haya decidido por una especialidad.

«Estoy orgullosa de mi hija. Por supuesto echaré de menos estar cerca de ella, pero estoy orgullosa y feliz. Me acuerdo de cuando tenía su edad, este momento de comienzos. Es emocionante conocerte a ti misma y me encantó ese tiempo, me hace feliz pensar en eso», comentó Katie Holmes a la mencionada revista. Cabe señalar que en Estados Unidos se puede ir dos años a clases sin haber decidido un título, y terminar con una especialización en diversos temas en vez de escoger un único camino como en España. Lo cual es apropiado porque también se ha mencionado el interés de Suri en la interpretación e incluso se ha comentado la posibilidad de que pruebe suerte en la música.

Katie Holmes paseando con su hija, Suri Cruise GTRES

Sobre todo después de que dos de las películas de Katie Holmes contaran con su voz. En 2022 cantó la canción 'Blue Moon' en 'Alone together' y al año siguiente repitió en 'Rare objects', donde se la puede escuchar cantar y tiene una dedicatoria especial en los créditos. En el instituto formó parte de algunas obras como el musical de 'La familia Adams', donde dio vida a Morticia, por lo tanto, Suri sí tiene interés en la vida del artista.

Sin embargo, como otros hijos de artistas, está escogiendo continuar sus estudios antes de lanzarse al estrellato. Es el caso de Stella, la hija de Antonio Banderas, que estudió cine antes de empezar a trabajar con su padre. O de Maya Hawke (hija de Uma Thurman e Ethan Hawke), que empezó en Juilliard aunque lo dejó solo un año después.