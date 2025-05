Sebastian Yatra: «Desde que cumplí 30 años no he tenido ninguna relación»

Sebastian Yatra (30 años) es ya una institución en España. Tanto con su música como protagonista de la crónica social por sus líos de faldas. El artista colombiano saca su cuarto disco de estudio, 'Milagro', y está listo para reenfocar sus prioridades. Lo deja claro en una entrevista con ABC, que tiene lugar en un rincón frondoso del Real Jardín Botánico de Madrid, junto a la estatua de 'La niña', del escultor Julio López Hernández.

Una localización que para él es un milagro en sí mismo: «Encontrarme con esta obra de arte que es la naturaleza y las plantas, y aquí con esta obra de arte hecha por humanos, que es esta escultura... Me han dicho que se puso aquí como recordatorio de la paz y te hipnotiza. Me siento muy bien». Yatra se muestra cercano y a la vez distante, probablemente cansado de las exigencias de una promoción como la que él ha estado haciendo. Sin embargo, se preocupa de prestar atención a cada detalle y de hacer preguntas inesperadas. «¿Se ve manchado mi zapato?», le dice a su equipo antes de comenzar la entrevista.

En 'Milagro', el artista ha intentado «expresar cosas que no haya expresado antes», siempre en la búsqueda de generar «una sensación que solamente escuchas con esa canción». Pero sobre todo, se ha centrado en «agradecer todo muchísimo más» y «encontrar la felicidad todos los días, no verla como una meta distante». Con una mentalidad más centrada en el bienestar, admite que tiene «un proyecto a largo plazo» que consiste, precisamente, en construirse su propio remanso de paz. «Estoy consiguiendo un lotecito frente a un lago y quiero construir un estudio en el futuro para irme allá a encerrarme, a hacer música», admite.

Aunque no es un encierro, como tal, sino una manera de sentirse inspirado y conectado. «Yo creo que mi enfoque de la vida y mi forma de ver las cosas también han cambiado muchísimo con la experiencia. En cada uno de los álbumes que he hecho soy una persona totalmente diferente», comparte. «Miro atrás y amo lo que fui, pero amo más lo que soy», comparte. «Estoy superagradecido por todas las personas que han pasado por mi vida y todas las experiencias que he vivido, todos los lugares que he conocido», añade.

«¿Con hijos en 4 años? Puede pasar»

Habla en particular de etapas como la de 'Tacones rojos': «Estaba creo que en mi peor momento emocional de toda mi vida». «Yo estaba pasando un momento tan duro en mi mente, de ansiedad y de muchas cosas que me pasaban, que había escrito muchas cosas muy tristes y depresivas», comenta. Así que quiso «transformar esa energía en algo lindo». Ahora, en cambio, ha querido escribir canciones desde «el agradecimiento, desde la calma, desde la paz».

Escuchando este nuevo enfoque de su vida personal cabe señalar que en 2019, Yatra respondía en una entrevista que diez años después le gustaría estar enamorado y ser padre. Ahora, el tiempo ha pasado y de ese margen de tiempo queda menos de la mitad: «¿Con hijos en cuatro años? Puede pasar. Todo puede pasar en este momento, aunque no es algo en lo que esté pensando». «Esa parte de mi vida me encantaría vivirla en algún momento, si se da y es así, tampoco me parece que lo tenga que forzar porque es algo que para vivirlo tiene que ser en cuerpo y alma, y corazón y mente. Que todo tenga sentido y te lleve hacia allá», comparte.

Precisamente, tras haber asegurado en los últimos días que le ponen muchas novias cuando está en Madrid, al hablar de la paz es inevitable preguntarle: ¿son las relaciones con 30 años más tranquilas que con 20? «No lo sé, no he tenido ninguna relación a mis 30 años, pero tampoco es algo que esté en mi cabeza en este momento. Creo que la próxima vez que tenga una relación será porque veo mi vida con esa persona, construir un proyecto de vida. Pero tampoco es lo que tengo en la cabeza», admite.

Es decir, ni Nona Sobo ni ninguna otra relación desde que cumpliera la treintena el pasado mes de octubre. Con Aitana rompió en agosto, ya que la cantante lo cuenta en su documental. De hecho, insiste en que «se puede encontrar amor también en la amistad, en tu familia, en tus amigos, en las cosas que ves, en todo lo que tienes alrededor, no solamente lo enfocas en una persona». «Hay mucha diversidad hoy en día, y eso me encanta», confiesa, señalando que hay todo tipo de familias y todo tipo de amores.

«He seguido mi corazón y he dado lo mejor de mí»

Como siempre ha sido, Yatra escribe de amor en 'Milagro', por lo que hay también canciones que hablan de sus relaciones. En 'Disco Rayado' canta: «Ahora soy el borracho despechado, el que llama loco, el disco rayado». Un sentimiento con el que muchos de sus seguidores podrán identificarse, esa sensación de quedarse con preguntas o «¿y si...?» después de una ruptura. «Yo soy muy monotemático con cualquier cosa. Así sea un chiste, hablo de lo mismo, me agarro a un tema que me preocupa y no paro. Pero estoy mejorando, ya no soy tan monotemático como antes», comparte.

«Yo creo que lo he dado todo en las relaciones que he vivido en mi vida, he seguido mi corazón y he dado todo lo que puedo, lo mejor de mí, para no quedarme con preguntas. Porque sí tuve momentos de quedarme con preguntas y eso es horrible», admite. Además de Aitana, la otra relación que Sebastian Yatra ha confirmado en su carrera ha sido la de Tini Stoessel, con quien salió entre 2019 y 2020.

«Desde entonces empiezo a actuar de una forma en la que siempre doy lo mejor, voy hasta el final, busco todas las avenidas para saber qué es lo que puedo hacer mejor, qué es lo que queremos. Es bonito quedarte sin dudas y tranquilo, sabiendo que das lo mejor», finaliza.

Más temas:

Famosos