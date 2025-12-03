Rozalén anuncia parón indefinido: «Me llega mi 'descanso de la guerrera'»

Rozalén ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras anunciar una noticia que nadie se esperaba: se tomará un descanso indefinido de la música. Así lo anunció la propia cantante a través de sus redes sociales con un vídeo: «Me llega mi 'Descanso de la ... Guerrera'», escribió al lado del clip.

«Os vengo a contaros algo que es muy importante para mí», empezó diciendo. «Por primera vez en 15 años de productividad continua me llega mi descanso de la guerrera», continuó. Tras seis álbumes publicados y varias giras, la intérprte de 'La cara amable del mundo' ha decidido hacer un parón de la música para centrarse en ella y su familia.

«Necesito apartarme»

Cabe resaltar que la decisión de Rozalén llega pocas semanas después que recibiera el premio Leading Ladies en la gala de los Grammy de 2025. «A partir de este 1 de enero voy a parar. Voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años. A todo el trabajo estoy diciendo: 'Que no, que no', como la canción a ver si me hago caso», bromeó. «Es curioso que hoy anunciemos con importancia estas decisiones, pero creo que también es lógico debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja», añadió.

«Necesito apartarme de las redes sociales, necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente. Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros y componer al ritmo que dicten mis emociones. Sé que es un verdadero privilegio el poder parar, pero también sé que me lo he ganado a pulso. Estoy feliz y orgullosa de mí misma, pero también siento mucho, mucho agotamiento emocional», precisó.

Una exitosa trayectoria

Además de su mensaje, la artista hizo un repaso de todos los logros que ha coleccionado durante estos largos 15 años de trayectoria. «En estos 15 años, he compuesto 6 discos, hemos ofrecido cerca de unos 700 conciertos en unos 20 países de todo el mundo, he cantado en bares para 20 personas, también en los festivales, teatros y recintos, para muchos miles y he colaborado con unos 200 compañeros, soy un meme con patas», dijo entre risas.

Finalmente, muy a su estilo, Rozalén no quiso decir «hasta pronto» sin antes dejar algunos regalos a sus fans. «Os tengo unas sorpresitas que os contaré este viernes 5 de dicimbre... Me queda, por tanto, este mes y después no sé que va a pasar y me encanta no saber qué va a pasar», finalizó.