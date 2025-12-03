Paulina Rubio, desalojada de su casa de Miami por sus «muchas deudas»

Hace poco menos de dos meses que Paulina Rubio (54 años) fue acusada de ser una inquiokopa después de recibir una querella judicial presentada ante la corte de Miami por parte de su antiguo arrendador, en la que la acusaba de incumplir las condiciones ... del contrato de alquiler de una exclusiva residencia -situada en una de las zonas más lujosas de Miami- en la que se alojaba, valorada en más de 17 millones de dólares.

Al parecer, la cantante estuvo como inquilina en la vivienda hasta el pasado mes de abril por un alquiler mensual de 35.000 dólares. Sin embargo, su propietario asegura que la intérprete de 'Y yo sigo aquí' le debe dos meses de renta, lo que asciende a una deuda de 70.000 dólares. «Paulina no pagó al arrendador dos meses de alquiler adeudado, según los términos del arrendamiento», se puede leer en la demanda presentada.

A todo esto se le sumó que el propietario también se quejaba de que Paulina Rubio estuvo habitando «ilegalmente» la casa quince días más después de que finalizase el contrato de alquiler, convirtiéndose así en una «inquilina remanente», según la legislación utilizada en el estado de Florida.

Expulsión

Ahora, la intérprete ha sido desalojada de su casa de Miami tras no hacer frente a los pagos de la hipoteca. Así lo han adelantado desde el programa de televisión 'Todo para una mujer', donde la periodista Maxine Woodside ha explicado que Rubio «tiene muchas deudas». Un declive económico que se debería a los altísimos honorarios de los abogados que ha tenido que pagar para hacer frente a los numerosos y largos pleitos legales que durante años lleva manteniendo con sus ex parejas, Nicolás Vallejo-Nágera -conocido popularmente como Colate- y Gerardo Bazúa (Jerry).

Hasta el momento, ni Paulina Rubio ni sus representantes se han querido pronunciar al respecto, por lo que la noticia no estaría confirmada y de ser así no se sabe cuál ha sido el nuevo paradero escogido por la artista para instalarse.