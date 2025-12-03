Suscribete a
Paulina Rubio, desalojada de su casa de Miami por sus «muchas deudas»

La cantante se habría visto forzada a abandonar la mansión en la que vivía hasta ahora, valorada en más de 17 millones de dólares

Paulina Rubio, acusada de inquiokopa: debe más de 110.000 dólares a su casero

La cantante Paulina Rubio
La cantante Paulina Rubio
Rocío F. de Buján

Hace poco menos de dos meses que Paulina Rubio (54 años) fue acusada de ser una inquiokopa después de recibir una querella judicial presentada ante la corte de Miami por parte de su antiguo arrendador, en la que la acusaba de incumplir las condiciones ... del contrato de alquiler de una exclusiva residencia -situada en una de las zonas más lujosas de Miami- en la que se alojaba, valorada en más de 17 millones de dólares.

