Suscríbete a
ABC Premium

Rozalén: «Es necesario saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas»

La cantante encara el final de su gira 'El abrazo', que supondrá un parón musical indefinido

Rozalén, Fangoria, Coque Malla y Miss Cafeína actuarán en el Festival del Patio+Metrópolis 2025

Carátula de su último disco 'El abrazo'
Carátula de su último disco 'El abrazo' rozalén
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La voz de Rozalén llega este sábado a Alcalá de Guadaíra dentro del Festival Metrópolis, que recorrerá varias localidades de la provincia de Sevilla reuniendo distintas propuestas musicales. En el teatro, en la plaza o en un auditorio lleno, da igual: donde se planta Rozalén, ... siempre hay una noche de euforia. Y en esta parada andaluza no será distinto. Sobre el escenario Rozalén se presentará con la gira 'El abrazo', un proyecto que ha recorrido este verano buena parte de la geografía española. El espectáculo, bautizado con el mismo nombre que su último álbum, está construido como un nuevo sonido: canciones nuevas que hablan de los vínculos, de la pausa, de mirarse hacia dentro y de querer bien, envueltas en una puesta en escena cálida, casi íntima, pese a la magnitud de los escenarios que pisa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app