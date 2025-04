Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su segundo hijo

Rafa Nadal y su mujer, Mery Perelló volverán a ser padres. Así lo reveló en exclusiva la revista 'SEMANA', una noticia que también ha sido confirmada por '¡Hola!', y que marca un nuevo capítulo en la vida del extenista. Dos años y medios después del nacimiento de su primogénito, la pareja se prepara para la llegada de su segundo hijo, que nacerá el próximo verano.

A sus 36 años, la directora general de la Fundación Rafa Nadal se encuentra en el quinto mes de embarazo y, como señala '¡Hola!', el matrimonio está disfrutando del proceso, el cual está transcurriendo sin complicaciones, a diferencia de su primer embarazo, cuando tuvo que ser ingresada en el hospital una semana antes del parto.

El primer hijo de la pareja, Rafa Jr., nació en octubre de 2022, justo cuando el tenista comenzaba a ponerle fin a su legendaria trayectoria deportiva. Además, tal y como lo explica la revista 'SEMANA', este segundo embarazo no fue una decisión fortuita, sino que responde al deseo de ambos de convertirse en padres cuando puedan dedicarle todo el tiempo del mundo a su familia.

Rafa y Xisca, como la llama su círculo más cercano, se conocieron siendo adolescentes en su localidad natal, Manacor, y tras casi dos décadas de relación, se dieron el 'sí, quiero' el 19 de octubre de 2019, en una ceremonia religiosa celebrada en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII en Mallorca. Desde entonces, han mantenido su vida personal, sentimental y familiar en completa discreción.

Sin embargo, en 2020 durante una entrevista con Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya', el extenista confesó que: «A mí me encantaría ser padre. Siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo». Dos años más tarde, le dieron la bienvenida a su primer hijo.

Ahora, este segundo embarazo llega apenas cinco meses después de que el manacorí disputara su último partido profesional, en noviembre de 2024, durante la Copa Davis celebrada en Málaga, siendo este el escenario perfecto para el cierre de una carrera histórica para uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. En su vídeo de despedida, Nadal quiso dedicarle unas significativas palabras a su familia. «La familia lo es todo para mí», dijo y añadió que: «Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar».

Cabe resaltar que, desde su retiro, Nadal se ha enfocado en los negocios, inaugurando varios hoteles de lujo bajo la marca ZEL y, sobre todo, invierte el mayor tiempo posible al lado de su familia y creando recuerdos con el pequeño Rafa, quien se está preparando para convertirse en hermano mayor.

Si bien hasta el momento se desconoce el sexo del bebé, lo que sí está claro es que el nuevo miembro de la familia Nadal-Perelló crecerá bajo el mismo espíritu que sus padres ya han transmitido a su primogénito. Ya lo dijo Rafa una vez en entrevista con 'El Periódico de Cataluña', desea que sus hijos «crezcan con los valores que el deporte aporta», sin que eso signifique que deban seguir sus pasos en el tenis.