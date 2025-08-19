Más problemas para Justin Baldoni: una actriz de 'Romper el Círculo' le acusa de «acosarla» con una citación judicial

Más problemas para Justin Baldoni, por si eran pocos. Tras recibir un fallo en contra de sus intereses en su conflicto con Blake Lively, ahora otra actriz de 'Romper el círculo', Isabela Ferrer, le ha acusado de «acosarla» por citaciones relacionadas con la disputa judicial con su compañera de reparto.

Tras la citación de Justin Baldoni a Ferrer en relación con el caso, sus abogados presentaron una moción el 12 de agosto, alegando que no ha sido posible contactar con ella ni ha respondido. Y los abogados de la actriz han presentado una réplica, alegando que Baldoni ha incurrido en mala fe y tras presentar su requerimiento con fines indebidos y con el objetivo de «acosar» a Ferrer.

La actriz, que interpretó a Lily, la versión joven del personaje de Blake Lively en la exitosa adaptación de la obra de Colleen Hoover, ha solicitado al tribunal que deniegue la moción de Justin Baldoni y que le imponga sanciones.

Isabela Ferrer, testigo en el rodaje

En el transcurso del proceso de Baldoni y Lively, 'Us Weekly' publicó documentos en los que el equipo de Baldoni afirmaba que Ferrer estaba en el set durante el rodaje de la película y que por lo tanto fue testigo material en la demanda de Lively contra el director y actor.

El abogado de Baldoni presentó una citación judicial solicitando a Ferrer que entregara «todos los documentos relacionados con cualquier acción, conducta o declaración discriminatoria, acosadora, represalia, inapropiada o no deseada» realizada durante la producción o la posproducción, así como cualquier documento relacionado con cualquier denuncia de acoso o conducta inapropiada en el set. También exigió la entrega de toda la correspondencia entre ella y Lively sobre la demanda en curso y las comunicaciones de Ferrer con el propio Baldoni.

Blake Lively e Isabela Ferrer, en el estreno de 'Romper el círculo'. gtres

En ese momento, el abogado de Baldoni alegó que no se pudo entregar la citación a Isabela Ferrer en la dirección de Brooklyn que creían que era su domicilio. «Parece que ninguna de las personas presentes en la ubicación de Brooklyn conocía a Isabela Ferrer», explicaron. Y también la buscaron en Sag Harbor, pero tampoco pudieron dar con ella.

Su relación con Lively y Baldoni

El vínculo de Isabela Ferrer al caso es complicado. Sin un gran currículum previo, fue elegida para participar en 'Romper el círculo' por su gran parecido con Blake Lively, lo que era excelente para los intereses de la historia y el guion. Además, durante el rodaje tanto ella como Lively iniciaron un fructífero vínculo afectivo y se las vio juntas saliendo después del trabajo. Pero, por otra parte, al terminar la película dio las gracias a Justin Baldoni por confiar ella y darle lo que calificó como «una gran oportunidad» para impulsar su carrera.

«Baldoni no hizo ningún esfuerzo por adaptar la citación a la presentación de materiales nuevos o diferentes, lo que demuestra que el verdadero objetivo de la citación de Baldoni, así como de la moción pendiente, es acosar a la Sra. Ferrer», han afirmado los abogados de la actriz.

La citación y la moción de Baldoni, continúan, «son esfuerzos evidentes para ejercer presión sobre la Sra. Ferrer», incluyendo la difusión pública de domicilios que podrían haber sido los de la Sra. Ferrer. «Este tipo de conducta por parte de Baldoni no es nueva», estiman.