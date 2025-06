La Justicia desestima la contrademanda de 400 millones de dólares de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

La estrategia legal de Justin Baldoni sufrió un duro golpe este lunes luego de que un juez federal desestimara en su totalidad su contrademanda de 400 millones de dólares contra los actores Blake Lively y Ryan Reynolds, su publicista Leslie Sloane y el periódico The New York Times. Las acusaciones, que incluían extorsión, difamación e interferencia contractual, fueron consideradas carentes de sustento legal suficiente.

El fallo fue emitido por el juez Lewis J. Liman, quien consideró que los argumentos presentados por Baldoni y su equipo no cumplían con los requisitos mínimos para avanzar en el proceso. En particular, subrayó que muchas de las declaraciones atribuidas a los demandados estaban amparadas por privilegios legales, como en el caso de la denuncia formal de Lively, y que no se había demostrado intención maliciosa por parte de los involucrados, condición clave para probar la difamación.

«La demanda no logra establecer que los demandados actuaron con conocimiento de falsedad o con desprecio temerario hacia la verdad», escribió el magistrado en su dictamen. Aunque el juez ofreció una ventana hasta el 23 de junio para que el equipo legal de Baldoni reformule algunas de sus reclamaciones específicamente las relacionadas con el presunto incumplimiento de pactos contractuales, la mayoría de los cargos quedan definitivamente fuera del caso.

Noticia Relacionada Retirada la citación judicial de Taylor Swift en el juicio contra Blake Lively Rocío F. de Buján El representante de la actriz ha mostrado su satisfacción tras la decisión de los abogados de Justin Baldoni

Los representantes legales de Blake Lively celebraron la decisión como una victoria clara. «Se trata de una reivindicación total para nuestra clienta y para todos los señalados injustamente en esta demanda de represalia», declararon en un comunicado, en el que además anticiparon que buscarán una compensación por daños y costos legales derivados de lo que calificaron como un «litigio abusivo y orquestado».

El New York Times, por su parte, reafirmó su respaldo a la cobertura periodística que originó el conflicto legal. El reportaje publicado en diciembre de 2024 dio a conocer la denuncia de Lively contra Baldoni por presunto acoso sexual y represalias dentro del rodaje de It Ends With Us, acusaciones que él niega categóricamente. El medio defendió la integridad del trabajo periodístico, asegurando que fue elaborado con rigor y conforme a los más altos estándares profesionales.

Este episodio forma parte de una creciente disputa pública y judicial que amenaza con prolongarse hasta bien entrado 2026. Aunque Baldoni ha insistido en que su contrademanda pretendía limpiar su nombre, el tribunal parece haber interpretado su acción como una reacción legal desmedida. En paralelo, Lively ha retirado recientemente dos de sus propios cargos por daño emocional, una decisión que su equipo describió como una medida técnica para agilizar el proceso.

El juicio principal entre Lively y Baldoni tiene fecha prevista para marzo de 2026. Se espera que ambos comparezcan ante el tribunal, en un caso que podría tener repercusiones importantes tanto a nivel legal como en la percepción pública de la industria del entretenimiento. Mientras tanto, el choque entre las versiones sigue desarrollándose no solo en los tribunales, sino también en el ojo crítico de los medios, que siguen cada movimiento con atención.