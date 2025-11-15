La Princesa Mette-Marit, acusada de encubrir a su hijo tras los escándalos sexuales

Marius Borg Høiby (28 años), el hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, fue imputado el pasado mes de agosto por la Fiscalía del país nórdico tras más de un año de investigación. El joven se enfrenta a una acusación de enorme ... gravedad: cuatro casos de violación, cometidos entre 2018 y 2024; y otros 28 delitos que incluyen maltrato, daños, amenazas, alteración del orden público e infracciones de tráfico. Un total de 32 cargos que lo sitúan en el centro de uno de los procesos judiciales más mediáticos de dicho país.

Todo empezó tras la detención de Borg en agosto de 2024 por supuesta violencia doméstica contra su entonces pareja en Oslo. Sin embargo, lo que parecía ser un incidente aislado desembocó un escándalo sin precedentes en la historia de la Casa Real noruega. A raíz de dicha demanda, varias de sus exparejas alzaron su voz para denunciar comportamientos abusivos por parte de Marius.

El escándalo de Marius Borg tiene atormentada a la familia real del país nórdico y su mutismo no hace más que prolongar la inquietud entre sus súbditos. De nuevo, todos se han metido en su búnker en una especie de refugio virtual contra la tormenta.

'Fuera de control'

Mientras el hijo de la Princesa Mette-Marit aguarda el comienzo de su juicio, que será el febrero, han salido a la luz los primeros extractos del libro bajo 'Fuera de control', en el que cuenta nuevos detalles de la oscura vida de Borg.

Uno de los primeros que ha tenido acceso al escrito ha sido el medio alemán 'Bunte', dese donde explican que Mette-Marit «ha perdido de vista su papel institucional en lo que respecta a la protección de su hijo. Lo defendió hasta que la situación se descontroló, llegando incluso a encubrir repetidamente los escándalos que rodeaban a su hijo mayor».

Al parecer su autora, la noruega Kjersti Kvam, asegura que la futura heredera «utilizó para ello su posición dentro de la monarquía para mitigar las consecuencias y perdió de vista su papel en el sistema» e incluso afirma que la esposa Haakon de Noruega acudió al piso de su hijo en agosto para limpiar cualquier indicio de responsabilidad, después de haber sido detenido por violencia doméstica. «La princesa regresó entonces a casa y limpió a fondo la vivienda antes de que se llevaran a su hijo», cuenta.