El péndulo maldito que ha separado a Ana Milán y Sebastián Gallego

Tras unas exóticas vacaciones en Tailandia, la actriz Ana Milán (51 años) se encuentra inmersa en sus próximos proyectos profesionales. Esta en un momento dulce, tanto a nivel personal como en el laboral. El próximo 29 de septiembre desfilará en París como embajadora de España para L'Oréal junto a otras embajadoras internacionales como Jane Fonda, Eva Longoria, Hellen Mirren o Viola Davis. A su vez, ultima los detalles del nuevo formato televisivo 'Ex. La Vida Después', que liderará en Cuatro, producido por Vodevil Entertainment, productora de Risto Mejide.

Sin embargo, su nombre se ha visto salpicado en los últimos días por algunos comentarios e informaciones sesgadas que la señalan como la culpable de la ruptura de su amistad con Sebastián Gallego, el presentador con el que llevaba años compartiendo charlas en el pódcast 'La vida y tal', reconocido con el Premio Ondas del Podcast, en mayo de 2023.

Aunque ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, ABC ha podido averiguar que Gallego ha desaparecido no solo de la vida de su compañera de podcast sino también de la de los amigos que compartían en común y que ya ni siquiera acude al brunch dominical, hasta ahora sagrado. Dicen que ni la actriz ni el resto del grupo de amigos entienden este abandono y que Milán no encuentra explicación profesional alguna a esta ruptura ya que ambos tenían total libertad para compaginar el podcast con otros proyectos profesionales. Y aunque es obvio que Milán es la más popular del dúo, esta estaba feliz con el incipiente éxito de su amigo y compañero.

Ruptura

La única discusión o situación incómoda vivida entre ellos tuvo lugar durante la emisión de uno de los últimos capítulos de 'La vida y tal' en la que Milán tras escuchar a una oyente le preguntó a Sebastián que hacía él cuando tenía un mal día y este aprovechó la coyuntura para recomendar una lectura de péndulo hebreo como la mejor solución. Un consejo que no gustó nada a Milán que como directora del formato y en un acto de responsabilidad mostró su desacuerdo a Sebastián pidiéndole que no volviese a recomendar esta técnica de sanación energética no reconocida científicamente y que a día de hoy no puede sustituir a ningún tratamiento médico convencional. Esta fue la última charla entre ambos hasta hoy. Gallego ha desaparecido sin dar ninguna explicación.

Casualmente la pareja de Sebastián Gallego, Bernardo A., imparte sesiones de Péndulo Hebreo online. Una clase de aproximadamente una hora de duración por 50 euros en la cual Bernardo «realiza un diagnóstico en tu campo electromagnético con el péndulo hebreo, identificando todo aquello que tu cuerpo requiera liberar o sanar y a su vez aplica el tratamiento para lograr una liberación espiritual, mental, física y emocional. Se hace un testeo de cada centro energético con el fin de detectar desequilibrios, larvas energéticas o enfermedades, las cuales son eliminadas mediante la irradiación del péndulo», tal y como informa en su página web. Lo que muchos entendieron como una forma de publicidad subliminal por parte de Gallego al aprovechar el éxito del podcast y su popularidad para recomendar públicamente esta técnica que imparte su novio.

Esta habría sido la gota que colmó el vaso, aunque la tensión en los últimos capítulos de la quinta temporada eran palpables, según los comentarios de muchos oyentes. Según las informaciones que maneja este periódico el talentoso dúo profesional está roto y aunque hay confirmada una sexta temporada del popular podcast este habría cambiado su planteamiento y Gallego no estará presente. No obstante, el joven presentador sigue triunfando también en otros espacios como el recién estrenado dating show de amor que emite Mediaset Infinity y que copresenta con Oriana Marzoli. Quien sabe si en un futuro sus talentos vuelven a unirse.