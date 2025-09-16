Ana Milán y Sebastián Gallego: el fin de una amistad que parecía eterna

Ana Milán es una mujer con las cosas claras y sin pelos en la lengua, solo hay que escucharla hablar durante cinco minutos para darse cuenta. Y más que cualquiera debe saberlo Sebastián Gallego, que era uno de sus grandes amigos, algo que sabemos porque ambos han presumido durante mucho tiempo de su amistad a través de las redes en algunas ocasiones, pero sobre todo a través de su podcast 'La vida y tal' donde hablaban de lo divino y lo humano sin más objetivo que entretener y compartir sus filosofías de vida.

En 2022 daban a conocer este proyecto y decían sobre él «¿Sabes esos amigos a los que tienes fritos a audios contándoles tus dramas? Esos son Ana Milán y Sebastián Gallego. Ese es el espíritu de su podcast 'La vida y tal'». Su idea era trasladar su complicidad al espectador y que a su vez el podcast hiciera las veces de «esa amiga leal a la que todos recurrimos, aunque sus respuestas a veces duelan». El éxito fue incluso mayor de lo esperado, recibieron un Premio Ondas en 2023 y lograron reunir a más de mil personas en un show en directo, y son varios los que hicieron en la temporada anterior.

Durante los episodios en los que se van tratando diferentes temas del día a día ambos no solo van dando si opinión o reflexionando en voz alta, también comparten sus experiencias propias, a veces de uno mismo, pero en muchas ocasiones de los dos, experiencias que han compartido y vivencias que han tenido juntos y en cuyo relato se apoyan para trasladarlo a sus oyentes. Entre otras cosas han hablado de relaciones tóxicas y de personas que ya no estaban en sus vidas tras haber vivido episodios no tan bonitos como los que les gustaría reflejar.

Y ahora, tras algunas pistas, parece ser que algo de todo aquello de lo que tanto hablaron podría haberse interpuesto entre ellos, porque lo que era amistad y complicidad, ahora es frialdad y distancia. Fueron los propios oyentes los que lo mencionaron y lo hicieron saber en redes durante los últimos capítulos de la temporada anterior, pero fue 'El ojo que todo lo ve' un perfil de Instagram que suele estar muy al tanto de todo lo que ocurre en redes sociales quién se dio cuenta de que Ana había dejado de seguir a Sebastián en sus redes sociales, y eso sumado a que hacía meses que no compartían momentos juntos cuando antes era muy habitual, fue lo que terminó de activar la voz de alarma.

A pesar de haberse puesto el tema sobre la mesa ni Ana, ni Sebastián han reculado y han vuelto a seguirse, y tampoco han querido dar explicaciones. Pero unas palabras de Sebastián han terminado por dejar claro casi sin querer lo que ya era evidente y es que algo ha ocurrido entre los dos. Durante el reciente FesTVal de Victoria, donde se presentan los contenidos de las diferentes cadenas para el año, Sebastián presentaba su nuevo proyecto de la mano de Mediaset 'Loco amor', un dating show que presenta junto a Oriana Marzoli. Cuando los redactores le preguntaban por lo ocurrido con Ana Milán estas fueron sus palabras: «No voy a hacer declaraciones de este tema, hoy es un día superespecial, me he levantado supercontento, superemocionado de venir aquí, de volver al FesTVal y de venir presentando un formato. Entonces quiero centrarme en lo bonito y en lo positivo«, y pese a que no quiso ahondar en el tema, parece evidente que se deduce de ellas que las cosas no son lo que eran.

En redes sociales se han ido uniendo algunos datos teniendo en cuenta cosas que ellos mismos han contado en el podcast y todo indicaría a que antes del último cumpleaños de Sebastián al que Ana estaba invitada los dos tuvieron una discusión. Él no le dio demasiada importancia y pensó que Ana acudiría a la cita, pero ella no lo hizo y la distancia se fue haciendo tan grande que ahora no hay relación ninguna. Esta es una teoría que viene dada uniendo puntos de sus relatos en los últimos capítulos de la temporada anterior, pero ni ella ni él han confirmado que esto sea fiel a la realidad.

Sea como fuere es evidente que hay una ruptura y que ya cada uno está a otra cosa, se desconoce si el podcast seguirá adelante, parece complicado y es que cuando Ana rompe con alguien lo hace para siempre. Otro caso reciente ha sido el fin de su amistad con Mónica Naranjo con la que una vez fue uña y carne y que ahora parece pasado en su vida.