María Dolores de Cospedal desmiente su romance con Fernando Portillo: «No tengo tiempo para vida amorosa»

María Dolores de Cospedal ya está en Marbella. La ex ministra disfruta de días de descanso y atiende a ABC en un tono amable y divertido, el día que asiste junto a su hijo Ricardo y un nutrido grupo de amigos al concierto de India Martínez en el festival Starlite: «¿Qué cómo estoy? Ya me veis, fantástica. Veranito en familia, disfrutando y pasando unos días con mi hijo y con mi madre en Guadalmina».

Desde su separación de su marido Ignacio López del Hierro, su hijo Ricardo, se ha convertido en su incondicional acompañante. Le preguntamos por las fotografías que han aparecido de ella en Sotogrande, uno de los enclaves más exclusivos de la costa gaditana, donde se la vio estos días a bordo de un yate con el empresario Fernando Portillo y amigos cercanos. Las imágenes lo decían todo y corrieron como pólvora por la prensa, confirmando que, aunque ninguno de los dos hable de la noticia, lo suyo es ya un hecho evidente.

Este medio le pregunta por su nueva historia de amor y sus días en Sotogrande: «Que no, que no tengo vida amorosa, que tengo un niño y es al que tengo que cuidar [se ríe]. Mi casa está aquí en Guadalmina, dejaros de Sotogrande, y hoy mi hijo Ricardo, que es mi hombre, estará aquí conmigo en el concierto». Y allí estuvo su benjamín con ella, compartiendo palco.

Ricardo, el niño de sus ojos

Ricardo, nombre que le puso por su padre, fallecido hace dos años, es el ojito derecho de María Dolores de Cospedal. Ella misma siempre habla de él como su incondicional. La manchega se derrite con la frágil mirada de él, que decidió tener por fecundación in vitro, soltera, a pesar de que la Iglesia católica, de la que es ferviente creyente, está en contra de la reproducción asistida. La expolítica siempre se ha manifestado como conservadora en muchos aspectos, pero con una vida poco convencional.

Su hijo ya es mayor de edad y ha comprendido toda su situación familiar. «Mi hijo es un ejemplo de todo. Ya tiene su vida propia porque ha cumplido 19 años, pero una no deja nunca de verlo como a un niño», nos ha dicho la expolítica. Cospedal fue madre soltera a los 40 años, de motu propio, y se casó por lo civil con el que fue su segundo marido, Ignacio López del Hierro, de quien también se separó el año pasado. Ahora se muestra menos hermética. No le gusta hacer photocall en los eventos a los que acude: «Hija… es que no soy artista», esgrime, «¿para qué?».

María Dolores de Cospedal en el Starlite de 2023 GTRES

Y aunque no posó para los periodistas en el concierto de India Martínez, la exministra lo pasó genial y se lo cantó todo al lado de su hijo. En el palco lucía una figura esbelta y alegre. La que fue presidenta de Castilla la Mancha, está mucho más delgada y goza de excelente aspecto físico desde que se separó. Le espetamos que se la ve bien, y que si sigue alguna dieta, pero nos dice que no: «Mucho trabajo y mucha actividad».

Guadalmina al lado de Aznar

María Dolores de Cospedal, veranea en la misma urbanización que tienen su mansión José María Aznar y Ana Botella, en el edificio El Cormorán. En esta zona exclusiva de Marbella es habitual verla dando paseos con ropa deportiva para mantenerse en forma. Bañitos en la playa como los que fue portada de revista, luciendo un bikini negro en las playas de Marbella, en otros tiempos en los que era mandataria del PP. Pero esos posados han quedado atrás y ahora sustituye ese 'look' por gran pamela y gafas oscuras para que no la reconozcan cuando va a tomar el aperitivo al club de Playa de Guadalmina con Fernando Portillo.

La relación entre Cospedal y Portillo habría comenzado como una entrañable amistad, que se arraigó en la Feria de Abril de Sevilla, en la Maestranza durante la temporada taurina y ahora en Sotogrande y Marbella. El empresario gaditano afincado en Sevilla dirige junto a su familia la Agencia Marítima Portillo. Fue el segundo marido de Sandra Domecq, primera esposa de Bertín Osborne, con la que tiene una hija, Ana Cristina Portillo, que se dedica al mundo del diseño y adora a su padre.