Cuánto dinero cuesta 'La familia de la tele' a RTVE: coste total y precio por programa

Una semana después de que 'La familia de la tele' tuviera que cancelar su estreno tras la repentina muerte del Papa Francisco, la nueva apuesta de RTVE para las tardes aterriza por fin en La 1 este lunes 28 de abril. Será a partir de las 15.50 horas cuando arranque lo que han denominado como 'El gran desfile', donde veremos por fin a María Patiño y Belén Esteban y también a sus copresentadores, Aitor Albizua e Inés Hernand, además del resto de colaboradores.

De la mano de La Osa Producciones Audiovisuales, el espíritu de 'Sálvame' regresa ahora a la cadena pública con esta fiesta en las instalaciones de Prado del Rey, donde se congregarán cerca de 1.000 asistentes y casi 100 invitados especiales situados en una grada VIP. La emisión de esta tarde estará formada por un gran desfile con un total de 14 espectáculos callejeros de carrozas y números musicales con más de 200 bailarines.

Tras este primer día especial de estreno, la emisión regular de 'La familia de la tele' comenzará este martes, a partir de las 15.50 horas. Cada día, el espacio dará paso sobre las 17.00 horas a 'Valle salvaje' y 'La promesa', las series diarias de la cadena, para terminar finalizando a las 20.30 horas al enlazar con la emisión de 'Aquí la Tierra'.

Para lanzar este nuevo espacio en las tardes de La 1, RTVE ha destinado buena parte de su presupuesto al formato diario. Como parte de la nueva medida de transparencia impulsada por el director del ente, José Pablo López, la cadena hizo público a principios de mes cuánto dinero va a abonar a La Osa Producciones para encargarse de la producción del programa.

El dinero que paga RTVE por 'La familia de la tele'

Desde hace un tiempo, RTVE publica cada mes el listado de contratos con productoras audiovisuales, una información que va actualizando en función de los acuerdos a los que se lleguen con las diferentes empresas. Entre ellos se incluye también el firmado con La Osa Producciones para el lanzamiento de 'La familia de la tele', que se estrena este lunes en La 1 y que se emitirá cada día en las tardes de TVE.

En el caso del nuevo programa de María Patiño y Belén Esteban, el organismo público ha hecho una inversión de 5.310.414 euros. A pesar de la cantidad millonaria que se abona a su productora, no se trata de un dato muy elevado, teniendo en cuenta que se trata de un formato diario. Aún así, no se conoce el coste por programa, pues aún no se han dado a conocer el número de episodios acordados entre la corporación pública y La Osa.

Según reflejan estos datos, 'La familia de la tele' es el segundo programa más caro de los que emite actualmente RTVE. La nueva apuesta de la cadena pública tan sólo es superada por 'Masterchef Celebrity', por el que se ha pagado a Shine Iberia 8,7 millones de euros. Un poco por detrás, con casi 4 millones de las arcas públicas destinados a su producción, se encuentra 'Valle Salvaje', una de las series más exitosas del organismo.

No se conoce el salario de los presentadores y colaboradores

De lo que tampoco se tienen datos es del salario que cobran los presentadores y contertulios del espacio, como Belén Esteban, por su labor al frente de 'La familia de la tele'. La televisión pública se ha negado a dar datos del sueldo de los mediáticos colaboradores del nuevo espacio de las tardes tras una solicitud tramitada por El Confidencial a través del Consejo de Transparencia, entendiendo que hacer pública esta información ataca el «derecho a la protección de datos».

Según argumentan desde la Secretaría General de RTVE, conocer el caché de María Patiño, Esteban y el resto de participantes podría comprometer la confidencialidad contractual: «La información que se facilita engloba igualmente las retribuciones del personal interviniente sin identificación individual, con el fin de conciliar la transparencia en la gestión de fondos públicos con la protección de la información confidencial», recoge el citado medio sobre los motivos con los que el ente justifica su respuesta.