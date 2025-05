Melissa Jiménez y Fernando Alonso despejan los rumores de crisis rodeados de 'celebrities'

Su relación ha sido siempre un discreto romance pese a ser personas muy públicas que coinciden a menudo. Fernando Alonso y Melissa Jiménez tienen algo en común, y eso es la Fórmula 1. Él intenta subirse al podio mientras que ella cubre las carreras para DAZN. Su relación se desveló con unas fotografías tomadas de lejos y, desde entonces, pocas veces más se les ha visto juntos.

No publican fotos juntos, ni se dejan ver en actitud cariñosa. Por eso a principios de año había quienes se preguntaban si Alonso y Melissa seguían juntos. Sobre todo después de que la periodista publicara una fotografía el pasado mes de enero con un ramo de flores y la frase «I can buy myself flowers». Es decir, una letra de Miley Cyrus que habla de quererse a uno mismo tras un ruptura.

Pero en el circuito de Miami de este fin de semana Melissa y Alonso se han dejado ver juntos, rompiendo así cualquier especulación. Aunque aparecían serios y sin gestos cariñosos como los de Blanca Suárez y Javier Rey en el Open de tenis de Madrid. Pero sin esconderse, dejando ver que su relación sigue en pie.

Rodeados de famosos

Y no ha sido en cualquier sitio, puesto que en el circuito de Miami es habitual que se junten celebridades del mundo de la música y del cine. Este año no podía ser diferente. A pesar de que los resultados de Fernando Alonso no han sido satisfactorios, puesto que tuvo un accidente y quedó penúltimo en la sexta carrera de la temporada, en Florida pudo coincidir con Michael Douglas, Jon Bon Jovi, Lalisa, Seal o Bizarrap.

Emilio Sakraya, Carolina Daur y Pusha T, en la primera foto. Bon Jovi en la segunda. Y en la tercera, Michael Douglas. GTRES

También estaba el actor alemán Emilio Sakraya, con quien se ha relacionado a Rosalía recientemente, o a la bloguera Caroline Daur, también germana. Además del rapero estadounidense Pusha T. Estos tres últimos posaron juntos en un inesperado trío. El chef Gordon Ramsay, el DJ Khaled o el deportista Odell Beckham Jr. también estuvieron entre los presentes.

A sus 43 años, Fernando Alonso compite con Aston Martin y se enfrenta a un «enemigo» que le ha acusado tras su última carrera. Se trata de Liam Lawson, que compite con Red Bull, y que fue -según ciertos expertos- quien embistió al asturiano, causando el accidente. No es la primera vez que se «enfrentan» en las pistas, ya en 2024 expresó su desagrado ante el piloto, llamándole idiota a través de su radio.

Por su parte, Melissa Jiménez continúa su carrera como reportera tras haber abandonado la profesión durante unos años al haber sido madre. Solo dos meses después de que se hiciera oficial su separación de Marc Bartra en 2022, la presentadora retomó el micro para ejercer como reportera en la cadena digital DAZN. En abril de 2023 se conocía su relación con Fernando Alonso, que ha llevado con la mayor discreción.