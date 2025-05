La ruina de Justin Bieber: le debe a su exmánager más de siete millones de euros

Justin Bieber está en problemas, y de toda índole. Ahora acaba de conocerse que tendría que asumir una enorme responsabilidad financiera derivada de la cancelación de su gira Justice, lo que ha provocado una disputa con su exmánager, Scooter Braun. Una auditoría externa acaba de revelar que le debe más de siete millones de euros para echar por tierra su versión. Una más de sus muchas deudas mientras sus fans permanecen alarmados ante la sucesión de mensajes crípticos que cada poco emite en su Instagram.

Todo viene de hace tres años, cuando la relación de Justin Bieber con su mánager de toda la vida, Scooter Braun, se deterioró por cuestiones económicas tras el fracaso de la gira mundial Justice que abortó el cantante en 2022. Supuestamente, también prometió pagar a Hybe, la empresa del representante, 21 millones de euros tras cancelar abruptamente los conciertos por supuestos motivos de salud, según argumentó. Todo esto se analiza en detalle en un reciente documental de TMZ.

¿Y cuál es el inicio de la disputa con su exmánager? Según se explica, Justin Bieber, de 31 años, estaba en la ruina cuando decidió abortar la gira terminó antes de tiempo, lo cual era meterse en un gran lío no solo porque debía muchos millones a la promotora AEG, sino porque había recibido un anticipo de más de 35 millones de euros.

En ese momento, Justin Bieber firmó un pagaré comprometiéndose a pagar la deuda en un plazo de diez años después de que la empresa de Braun, Hybe, interviniera y accediera a ayudarlo. Sin embargo, según se sabe ahora, el cantante solo le pagó una cuota a su exrepresentante y se olvidó del asunto sin mediar más palabra.

El inicio del litigio

Según fuentes cercanas a Braun, el equipo de Justin Bieber contactó con él y le reconoció que carecía de fondos para saldar su deuda. Pero el representante del artista, Lou Taylor, tenía otra versión y afirmó que tras revisar sus libros descubrió que Braun habría recibido comisiones excesivas por un total de unos 23 millones de euros. Y a partir de ahí todo fue de mal en peor.

Según una auditoría interna realizada por Hybe ocurrida tras esa reclamación, Braun en realidad recibió un salario inferior al que le correspondía. El equipo de Bieber calificó la auditoría interna de «corrupta» y afirmó que Hybe simplemente intentaba protegerse y salvar las apariencias, a pesar de que también se dice que Braun «renunció» a la suma.

Esto llevó a la empresa del exmánager a contratar los servicios de Pricewaterhouse, un auditor independiente, para realizar una investigación interna adicional. La conclusión tras seis meses de auditoría: Bieber le debe a su representante de toda la vida más de siete millones de euros. TMZ añadió que la auditoría externa no fue impugnada por el equipo de Bieber y muchos sugieren que es una forma de admitir su culpa. Sin embargo, también se dice que los actuales representantes del artista han realizado su propia auditoría, si bien no tienen previsto compartir los resultados.

El descontrol de Bieber

Lo cierto es que los rumores sobre las dificultades financieras de Justin Bieber llevan tiempo circulando, pero recientemente se intensificaron después de que una fuente afirmara en el 'Hollywood Reporter' que la cancelación de la gira «desencadenó una serie de consecuencias financieras que aún afectan al artista», algo que también censuraron sus representantes, que lo calificaron como «una tontería clickbait basada en fuentes anónimas y claramente mal informadas, decepcionados por no trabajar ya con Justin».

Entre tanto, hay otro hecho que solo sirve para añadir más confusión al asunto: siguiendo la tendencia de tantos artistas, desde Bob Dylan a Bruce Springsteen, Justin Bieber vendió los derechos de su catálogo, compuesto por 290 canciones, por un valor de 178 millones de euros. Si tiene ese dinero, ¿por qué pedir un adelanto de una gira y dejar a deber siete millones a su mánager?

«Verle desintegrarse así...»

Todo en la vida actual de Justin Bieber es un misterio. En octubre, TMZ también dejó caer que el cantante estaba estudiando demandar a sus administradores y gestores porque creía que le habían estado esquilmado su fortuna. Y 'Page Six' habló con una fuente que aseguró que sus gastos estaban «fuera de control». Por ejemplo, dicen que desembolsó más de 260.000 euros en un restaurante del festival Coachella.

Poco se sabe por boca propia más allá de las enigmáticas y crípticas publicaciones que cada poco sube a su página de Instagram. En unas aparece fumando en pipa, en otras filosofando sobre los misterios de la vida y en otras componiendo una música nueva que nadie ha escuchado. «Verle desintegrarse así es ver la encarnación de una persona que no está viviendo según su propósito. Está perdido. Nadie le protege porque no hay nadie que se atreva a decirle que no. Si le dices que no, te han reventado», advertía un próximo a 'Hollywood Reporter'.