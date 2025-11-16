Suscribete a
ABC Premium

De JLo a Serena Williams: las estrellas que tienen acciones en los Miami Dolphins

La llegada del equipo a Madrid pone el foco en su exclusivo grupo de inversores, una mezcla de poder latino, talento deportivo y celebridades globales que revolucionó a la NFL

De JLo a Serena Williams: las estrellas que tienen acciones en los Miami Dolphins
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este domingo 16 de noviembre, el Santiago Bernabéu vivirá un hecho sin precedentes: será el escenario del primer partido de la NFL que se celebra en España, un encuentro de liga regular que enfrentará a los Miami Dolphins y a los Washington Commander, ... un duelo que pone los ojos del mundo sobre Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app