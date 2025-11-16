De JLo a Serena Williams: las estrellas que tienen acciones en los Miami Dolphins

Este domingo 16 de noviembre, el Santiago Bernabéu vivirá un hecho sin precedentes: será el escenario del primer partido de la NFL que se celebra en España, un encuentro de liga regular que enfrentará a los Miami Dolphins y a los Washington Commander, ... un duelo que pone los ojos del mundo sobre Madrid.

Sin embargo, la llegada de los Dolphins trae también otra historia clave para entender su impacto cultura: la colección única de celebridades que forman parte de su accionariado. Aunque el propietario mayoritario continúa siendo Stephen Ross, que posee el 84,5% de las acciones el equipo, desde hace más de una década el club se ha convertido en una de las franquicias más vinculadas con diversos rostros reconocidos del mundo del deporte y la música.

Los Estefan, pioneros de la comunidad latina en la NFL

Fue en 2009 cuando los Miami Dolphins acaparaton los titulares al anunciar una ola de inversores famosos como parte de una estrategia para reforzar su imagen y su conexión con la comunidad de latinos en el sur de Florida.

Todo empezó con la incorporación de Gloria y Emilio Estefan dentro de su accionariado. La pareja cubano-estadounidense, iconos del éxito latino en Estado Unidos, se convirtió en la primera minoría hispana en tener propiedad dentro de la NFL. Según señaló 'The Miami Herald', tanto la liga como el equipo buscaba ampliar su vínculo con la creciente comunidad latina.

La otra dupla latina: Marc Anthony y Jennifer Lopez

Ese mismo año, Marc Anthony y Jennifer Lopez, quienes estaban casados, anunciaron su incorporación como accionistas. La adquisición se hizo pública durante una rueda de prensa en Nueva York. «Es un momento muy emocionante y espero ponerme a trabajar y unirme a la familia de los Dolphins como si fuera la mía propia«, expresó el cantante.

En aquella presentación, JLo recibió una camiseta personalizada con su nombre y el número 24, un gesto simbólico por su cumpleaños. Cabe resaltar que, aunque el matrimonio terminó años después, ambos conservaron su participación en la franquicia.

Venus y Serena Williams: historia en la NFL

En agosto de 2009, las legendarias hermanas Venus y Serena Williams se unieron al accionariado, convirtiéndose en las primeras mujeres afroamericanas propietarias de un equipo de la NFL, un logro histórico que trascendió el mundo del tenis. Su inversión se sumó a otras que mantienen en ligas femeninas y en circuitos deportivos emergentes.

Genius athletes that got into team ownership after retiring...



9️⃣ Serena & Venus Williams



Own a minority stake in the Miami Dolphins:

2009: $1B valuation

2023: $4.6B valuation



1st African-American minority owners in NFL history. pic.twitter.com/p2cm3TOPYP — Andrew Petcash (@AndrewPetcash) May 28, 2023

Fergie: la estrella que soñaba con ser propietaria

La exvocalista de 'Black Eyed Peas', Fergie, había confesado públicamente su deseo de invertir en el equipo. En declaraciones recogidas por 'Contactmusic', explicó: «Mi abuelo fue quarterback y mi padre fue quarterback y luego se convirtió en entrenador de instituto… El domingo de fútbol siempre fue el día grande de la semana en mi casa«.

Además compartió su entuasiamo como aficionada: «La más escandalosa en el bar soy yo, gritando con mi jersey de los Dolphins... Me encantaría poder ser propietaria. Sería un sueño hecho realidad«. Ese mismo año, su deseo se cumplió, añadiendo otro nombre potente a la lista de celebridades del equipo.

La nueva era de accionistas de los Miami Dolphins

En diciembre de 2024, Stephen Ross abrió una nueva etapa al vender un 13% del equipo a inversores institucionales, aprovechando los cambios normativos de la NFL que permiten la entrada de firmas de capital privado.

Fue así como los Miami Dolphins consiguieron tres nuevos accionistas: Ares Management, que adquirió un 10% del equipo, convirtiéndose en una de las primeras firmas de su tipo en entrar en la NFL; y Joe Tsai y Oliver Weisberg, propietarios de los Brooklyn Nets, quienes sumaron un 3% y consolidaron la tendencia de inversión cruzada entre grandes ligas deportivas.

Un equipo listo para conquistar Madrid

El Bernabéu se ha transformado para recibir este choque histórico: ampliación del terreno para adaptarlo a los 109 metros estándar de la NFL, nuevas porterías en forma de H, vestuarios rediseñados, señalización de yardas, cambios en los banquillos y un montaje que convertirá el recinto en una suerte de 'mini–Super Bowl', con la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee en el descanso.

Y es que la llegada de los Dolphins encaja a la perfección con la estrategia de la liga para expandirse en mercados emergentes como España, que ya se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo deportivo europeo.

La presencia de accionistas como los Estefan, JLo, Marc Anthony, Fergie o las hermanas Williams ha convertido a los Miami Dolphins en una de las franquicias culturalmente más diversa de la NFL. Un equipo cuyo impacto va mucho más allá del terreno de juego y que este domingo llevará a Madrid una mezcla única de deporte, espectáculo y poder mediático.