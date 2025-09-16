Javier Cansado anuncia su retirada temporal para tratarse un tumor

«Me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas». Con este mensaje publicado en la red social X, el humorista Javier Cansado, de 69 años, anunció su retirada temporal de los escenarios para comenzar un tratamiento contra el cáncer que padece.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

Tras recibir incontables muestras de ánimo y mensajes de apoyo, el comediante volvió a utilizar su cuenta en la red social para agradecer todo el cariño recibido: «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!», escribió.

Uno de los mensajes que ha sonado con más fuerza ha sido el de su compañero de profesión Dani Rovira (44), quien fue diagnosticado con un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre, en 2020, del cual anunció haber superado el tratamiento tras ocho meses de terapia. «Te esperamos a la vuelta», ha escrito el actor junto a un emoticono de un corazón rojo. Cabe recordar que Rovira decidió compartir su experiencia públicamente, convirtiéndose en un referente de superación para muchos pacientes y seguidores.

El protagonista de la famosa película 'Ocho apellidos vascos' no ha sido el único que le ha dedicado unas palabras de apoyo y ánimo al humorista a través de la red social. «¡Un abrazo enorme y mucha suerte, maestro!», escribió también el presentador Iñaki López; «Ánimo y fuerza, titán», añadió J.J Vaquero; «Joder! Mucho ánimo, Javier. Mucho reposo y buenas viandas. Aprovecha para a leer a Kierkegaard. Verás como eso será un mal ratito y ya!», apuntó Dani Mateo; o «Cuídate mucho, Javier», del escritor Javier Castillo, son tan solo algunos de los cientos de mensajes publicados en X.