¿Qué ha pasado entre Xuso Jones y Ana Brito? Enemistades, la nueva herramienta de publicidad

Javier de Hoyos era el responsable de desvelar la noticia que ha sorprendido a los seguidores de Xuso Jones (36 años) y Ana Brito (35): los que un día fueron grandes amigos ya no se siguen en redes sociales. Un desarrollo de los acontecimientos que, según algunos usuarios de redes sociales, servía como promoción de su pódcast 'Poco se habla'. Y no se equivocaban. Este formato, que se estrenó en 2022, había sido un éxito de audiencia pero, tal y como han anunciado sus dos presentadores, terminará esta temporada. Al menos así lo aseguraban ellos.

En la mañana del lunes y tras toda la especulación del fin de semana del supuesto enfrentamiento entre Xuso y Ana, han sido ellos mismos quien han dado un paso al frente para explicar lo que supuestamente ocurría. «Tras la información dada por algunos medios y todo el revuelto formado en las últimas horas, preferimos ser nosotros quienes os lo contemos», comenzaba la historia que compartían ambos.

«Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro pódcast 'Poco se habla'», continuaban, queriendo dejar claro que no ha sido cuestión de que otras personas hayan puesto fin al formato sino que ellos mismos han llegado a esa conclusión. «Han sido años extraordinarios, cargados de ilusión y de experiencias únicas, en los que hemos sentido el apoyo y el cariño constante de nuestros oyentes», añadían. Pero aunque fuera el final del programa, dejaban claro que el «broche final» sería con los shows en directo que planean para los próximos meses.

Esta noticia, sumada al final del pódcast, parecía dar a entender que entre Xuso y Ana, que tan amigos parecían, había surgido un enfrentamiento. Sin embargo, poco después Javi de Hoyos volvía a publicar un vídeo en donde dejaba claro que todo había sido una estrategia publicitaria. «¡Perdón a todos por el susto, se nos ha ido de las manos!», decían para aliviar posibles tensiones. Algunos creadores de contenido como Salseología o El ojo que todo lo ve habían adivinado ya que se trataba de una estrategia, y finalmente así se ha confirmado. La siguiente temporada se emitirá el 21 de septiembre y contarán con Blanca Suárez.

Esta idea seguiría las especulaciones de que entre Ana Milán y Sebastián Gallego, que presentaban el pódcast 'La vida y tal', también habría habido un enfrentamiento. No se siguen en redes sociales y su programa parece haberse quedado en un limbo. Según aseguraba el mismo Javier de Hoyos, el problema habría surgido hace más de un año cuando, tras un discusión, la actriz no habría ido al cumpleaños de su amigo. Pero si algo han dejado claro ambos es que los roces entre ellos han sido habituales desde que se conocen, y ha habido varias veces en las que se han pasado un tiempo sin hablarse tras lo que volvían después a retomar la amistad.