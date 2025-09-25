La influencer Fati Vázquez habla por primera vez sobre su romance con Lamine Yamal: «Yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista»

Lamine Yamal (18 años) se hizo famoso por convertirse en el goleador más joven de la historia de la Eurocopa. Además, debutó en el FC Barcelona y la selección española con tan solo 15 y 16 años respectivamente. Sin embargo, las constantes polémicas que protagoniza por su cuestionado ritmo de vida hacen que el joven se encuentre siempre en el punto de mira.

Mientras su juego en el campo sigue deslumbrando, la narrativa en torno a su figura comienza a caer en picado. Durante los últimos meses, Yamal no ha dejado de acaparar titulares en la prensa, pero por motivos muy alejados a su trabajo profesional.

Además de su cuestionable celebración de la mayoría de edad, en la que el joven organizó una fiesta con más de 200 invitados con enanos para animar el cumpleaños, el futbolista se ha dejado ver este verano con streamers, influencers y artistas de fiesta.

Una de las más sonadas fueron sus vacaciones en Italia con Fátima Vázquez, una influencer 13 años mayor que él. Aunque ninguno de los dos compartió imágenes juntos, varias publicaciones en sus respectivas cuentas mostraban instantáneas tomadas desde los mismos lugares y con idénticas perspectivas, lo que hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible romance. Viajaron en helicóptero y en un exclusivo avión privado, se alojaron en un hotel de lujo con piscina y terraza con vistas a la puesta de sol.

Ahora, la creadora de contenido ha concedido una entrevista en el podcast 'En todas las salsas' en la que habla sobre la relación real que tuvo con el futbolista. «Yo no puedo negar lo innegable», comenzó diciendo la joven, asegurando que lo suyo fue de manera gradual, hasta que se filtraron sus fotos durante el viaje a Italia: «Fueron ocho meses realmente hablando, no es de la noche a la mañana, hay que tener un poco de sentido común. A mí no me va a venir una persona, sea quien sea, a decirme 'Mañana te vienes conmigo a Italia de vacaciones'. Yo estuve un tiempo hablando con esta persona, hubo un contacto previo, nos estuvimos conociendo y se dio el momento de conocernos cuando él estuvo en esas vacaciones y estuvo solo». «Cuando yo fui a Italia mi intención era conocerle, ni me iba a casar con él ni pensaba ser Georgina. Yo dije: 'voy, voy a ver qué pasa, lo conozco, me lo paso bien y Dios dirá'», confesó.

La primera vez que Fátima y Lamine hablaron fue cuando el deportista tenía tan sólo 11 años. «Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista de cosas que hacer», se sinceró la influencer. Aunque él nunca admitió ser su fan porque «su ego no lo permitiría», algo que no le gustó a la joven, que piensa que no está «bien asesorado» respecto a su humildad.

Sobre la relación que mantiene el futbolista con la cantante Nicki Nicole, Fátima cree que «él sí está muy pillado y ella no», además «ha aprovechado el tirón y va a estar con la que le dé la gana», sentenció.