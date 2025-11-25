Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión tras salir de prisión

Iñaki Urdangarin (57 años) vuelve a ocupar el foco mediático por un motivo inesperado. Después de años de absoluto silencio y de una etapa marcada por la discreción, el exmarido de la infanta Cristina ha aceptado conceder su primera entrevista televisiva desde que abandonó ... la cárcel. Lo hará en 'Pla Seqüència', el nuevo programa que estrenará La 2 Cat y que tiene a Jordi Basté como anfitrión.

RTVE ya ha adelantado un breve avance del encuentro, suficiente para confirmar que Urdangarin está dispuesto a mostrarse en una versión más personal que nunca. En el vídeo aparece sentado en el coche junto al presentador, que le pregunta cuánto tiempo lleva sin hacer una entrevista «de este tipo». La respuesta del exdeportista no deja espacio para interpretaciones: «Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki persona', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi». Un gesto que él mismo acompaña con una advertencia medio en broma, medio en serio: «Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien».

El programa, que se graba en un único plano secuencia y sin cortes durante 55 minutos, está diseñado para que el invitado se muestre sin artificios. Ese formato encaja en un momento en el que Urdangarin intenta reconstruir su vida con la menor exposición posible, después del desgaste que supuso su condena por el caso Nóos y los años en prisión. Desde que recuperó la libertad plena en abril de 2024, el exduque de Palma ha tratado de mantener un perfil bajo, centrado primero en un bufete de abogados en Vitoria y después en su proyecto personal de coaching, Bevolutive, con el que intenta abrirse espacio en el ámbito deportivo y empresarial.

Su vida personal también ha dado un giro radical. Tras su separación de la infanta Cristina y el inicio de su relación con Ainhoa Armentia, el exyerno de Juan Carlos I reordenó su día a día entre Vitoria y Barcelona, lejos de los escenarios públicos que durante años lo acompañaron. Esa etapa de distancia con los medios hace que esta entrevista cobre un valor especial: será la primera vez que, ante una cámara, hable desde su experiencia y no desde su rol institucional o deportivo.

🔴 Avance del nuevo programa de @jordibaste para #La2Cat



📺El nuevo espacio #PlaSeqüència arrancará con un invitado de gran impacto: Iñaki Urdangarin, quien hablará sin filtros sobre su vida, incluyendo su etapa en prisión.



🎙️Jordi Basté, uno de los comunicadores más… pic.twitter.com/oZtvW4Q9pN — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) November 24, 2025

El contenido del programa se mantiene bajo llave, pero los temas que podrían aparecer son evidentes. Su paso por prisión, el impacto que tuvo en su familia, el proceso de reintegración, su nueva relación, su cambio profesional y la presión mediática que lo acompañó durante más de una década. Todo ello en un contexto especialmente delicado para la Familia Real, con la reciente publicación en Francia de las memorias de Juan Carlos I.

RTVE ha elegido a Urdangarin como primer invitado para el estreno del formato, una apuesta arriesgada que, sin duda, atraerá miradas. Ni la fecha exacta ni más detalles del contenido han sido revelados, pero el adelanto ya anticipa que será una conversación que marcará un antes y un después en la vida pública del exdeportista. Esta vez, sin cargos, sin protocolos y sin la estructura a la que estuvo acostumbrado durante años: solo él, una cámara y una historia que aún genera preguntas.