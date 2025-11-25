Suscribete a
ABC Premium

Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión tras salir de prisión

Casi dos años después de recuperar su libertad, el exdeportista vuelve al foco mediático con sus primeras declaraciones televisadas

Urdangarin será el encargado de inaugurar Pla Seqüència, el nuevo formato de La 2 Cat presentado por Jordi Basté

Iñaki Urdangarin: «Quiero ser una persona normal, con una vida normal»

Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión tras salir de prisión
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iñaki Urdangarin (57 años) vuelve a ocupar el foco mediático por un motivo inesperado. Después de años de absoluto silencio y de una etapa marcada por la discreción, el exmarido de la infanta Cristina ha aceptado conceder su primera entrevista televisiva desde que abandonó ... la cárcel. Lo hará en 'Pla Seqüència', el nuevo programa que estrenará La 2 Cat y que tiene a Jordi Basté como anfitrión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app