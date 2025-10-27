Lo detalles de la cita secreta de Sophie Turner y Chris Martin que apuntan a un posible romance

Sophie Turner (29 años) vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La actriz británica atraviesa un momento personal lleno de cambios… y, al parecer, también de nuevas ilusiones. Según revela el 'Daily Mail', Turner habría sido vista compartiendo una cita secreta ... con Chris Martin (48 años), el vocalista de Coldplay, en Londres. Un encuentro que ha desatado los rumores de un inesperado romance entre dos de las figuras más admiradas del panorama internacional.

La supuesta velada entre ambos se habría producido a comienzos de octubre, apenas unos días después de que la actriz pusiera punto final a su relación con el aristócrata Peregrine 'Perry' Pearson, heredero del vizconde de Cowdray.

Por su parte, Chris Martin también ha pasado página. El músico británico puso fin este verano a su historia de amor con la actriz estadounidense Dakota Johnson, con quien mantenía una relación desde 2017 y un compromiso discreto desde hacía más de un año. Una fuente cercana a la pareja confirmó a 'Daily Mail' que su vínculo «había terminado hace tiempo» y que simplemente «no habían encontrado el momento de hacerlo oficial».

Sobre el encuentro entre Sophie y Chris se sabe que habría tenido lugar en un conocido restaurante londinense, donde, según testigos, se les vio «charlando con complicidad» durante toda la noche. «Era evidente la conexión entre ellos», cita el tabloide. Aunque ninguno ha querido pronunciarse, la cercanía y el contexto sentimental de ambos han hecho volar las sospechas.

Mientras tanto, Perry Pearson también parece haber rehecho su vida. Apenas unos días después de la ruptura, fue fotografiado en un exclusivo club del oeste de Londres acompañado de una misteriosa mujer rubia con un sorprendente parecido físico con Sophie Turner.

El detalle más curioso de esta historia es que Sophie Turner no solo admiraba el talento musical de Chris Martin… sino que era una auténtica fan confesa. En 2020, durante una entrevista para el programa 'Cup of Joe' de su entonces marido, Joe Jonas, la actriz fue sorprendida con un vídeo de felicitación del propio Martin por su cumpleaños.

En la grabación, el cantante de Coldplay le enviaba un afectuoso mensaje: «Soy Chris, de Coldplay. Quería desearte el mejor de los días y mandarte todo mi cariño. Gracias por ser increíble». La reacción de Sophie fue pura emoción: «¡Es Chris Martin!», exclamó entre risas y lágrimas contenidas. Nadie imaginaba que cuatro años más tarde, aquel gesto de admiración acabaría convirtiéndose en el inicio de una posible historia sentimental.

Sophie Turner ha vivido meses intensos. Tras su mediático divorcio de Joe Jonas, con quien tiene dos hijas, y su posterior relación con Perry Pearson, la actriz parece decidida a priorizar su felicidad. «Ha pasado por un año muy movido, pero se encuentra tranquila y más segura de sí misma que nunca», asegura una fuente próxima a su entorno.

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado la relación, la química entre Sophie Turner y Chris Martin promete seguir dando que hablar. De momento, la intérprete británica y el líder de Coldplay se limitan a guardar silencio, dejando que los rumores fluyan.