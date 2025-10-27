Suscribete a
ABC Premium

Lo detalles de la cita secreta de Sophie Turner y Chris Martin que apuntan a un posible romance

La actriz británica y el líder de Coldplay fueron vistos compartiendo una velada privada en Londres, poco tiempo después de romper con sus anteriores parejas

El líder de Coldplay, Chris Martin, bromea sobre el momento viral de la kiss cam: «¡Maquíllense ahora!»

Lo detalles de la cita secreta de Sophie Turner y Chris Martin que apuntan a un posible romance
GTRES
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sophie Turner (29 años) vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La actriz británica atraviesa un momento personal lleno de cambios… y, al parecer, también de nuevas ilusiones. Según revela el 'Daily Mail', Turner habría sido vista compartiendo una cita secreta ... con Chris Martin (48 años), el vocalista de Coldplay, en Londres. Un encuentro que ha desatado los rumores de un inesperado romance entre dos de las figuras más admiradas del panorama internacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app