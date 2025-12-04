Los graves insultos de Chayo Mohedano contra Carlota Corredera y María Patiño tras la condena a los productores de 'Sálvame'

El pasado jueves, Óscar Cornejo y Adrián Madrid -dueños de la extinta La fábrica de la tele y actuales propietarios de La Osa Producciones- fueron condenados a dos años de cárcel, 200.000 euros de multa y otros dos años de inhabilitación como ... autores «criminalmente responsables» de un delito de de revelación de secretos.

Los creadores de 'Sálvame' o 'No somos nadie' en Ten y de los programas de TVE 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' fueron considerados culpables por desvelar una sentencia de cuando Rocío Flores era menor. Concretamente, en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', cuando se explicó el episodio acontecido entre Rocío Carrasco y su hija, el incidente que dinamitó su relación. De hecho, el juicio celebrado el pasado mes de junio fue la primera vez que madre e hija se encontraron en persona después de 13 años distanciadas.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco demandó una primera vez a Cornejo y Madrid hace años, pero la denuncia se archivó. Una decisión que llevó a la joven a recurrir y que en esta ocasión el juez argumentó que el documental «contenía datos que fueron difundidos sin su consentimiento ni autorización».

El fallo afirma que la joven fue «estigmatizada, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social»

En ese momento, la presentadora de televisión se alegró de que se archivase la causa y se regodeó en su programa pidiendo a Rocío Flores y Gloria Camila que se ubicasen. «Denunciaste a esta productora, que es la misma que la de la docuserie, y la han archivado. María Patiño tiene credibilidad y es presentadora de la cadena donde trabajas, ubícate», le dijo.

Ahora, el fallo afirma que la joven fue «estigmatizada, vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen, y obstaculizando su derecho a la reinserción social»: «El daño moral sufrido por Dª Rocío Flores es evidente, se revelaron datos, documentos e información que estaban incluidos en un procedimiento judicial de menores, que gozan de especial protección, por ser datos de carácter reservado», alega el tribunal.

Una decisión que ha sido aplaudida por Chayo Mohedano, quien no ha dudado en recuperar el vídeo y publicarlo en sus redes sociales junto a un contundente mensaje.

Ahí se ve lo hdp mala que es ,metiendose con chavalas que pueden ser sus nietas e intentando destrozar siempre a mujeres para defender lo que para ella es lo absoluto ! Pues a la mierda pa ti y para Patiñ ridículas falsas feministas ,falsas periodistas https://t.co/qDfh0vNnKf — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) December 3, 2025

«Ahí se ve lo hdp mala que es, metiéndose con chavalas que pueden ser sus nietas e intentando destrozar siempre a mujeres para defender lo que para ella es lo absoluto. Pues a la mierda para ti y para Patiño ridículas falsas feministas, falsas periodistas», ha escrito la hija de Rosa Benito en referencia a Carlota Corredera y su compañera.