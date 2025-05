Estos son los famosos que han sido tan valientes de ser padres o madres en solitario

Si esto no es ser valientes, yo ya no sé. Hay personas que no han querido perderse la aventura de la paternidad a pesar de no tener pareja , a pesar de no tener con quién turnarse el cambio de pañales, a pesar de no tener con quien turnarse los despertares nocturnos. Y entre ellas, hay muchos famosos, que han recurrido a la maternidad subrogada o a la reproducción asistida para cumplir sus sueños.

Michael Jackson

Michael Jackson con su tercer hijo. Lagencia-Crush

Fue uno de los primeros solteros famosos en admitir que había recurrido tanto a la reproducción asistida como a un vientre de alquiler para ser padre de su tercer hijo, Prince Michael II. Fue en 2002 y creaba una familia numerosa junto a Prince I y Paris, que tuvo con la enfermera Debbie Rowe, de la que se divorció, asumiendo Michael Jackson la paternidad de los dos también en solitario.

Mónica Cruz

Mónica Cruz. Lagencia-Crush

En 2013 nació Antonella Cruz Sánchez , la única hija de Mónica Cruz. Ella misma confesó en su blog mientras estaba embarazada que había recurrido a la inseminación artificial porque siempre había querido ser madre y consideraba que había llegado el momento. La hermana de Penélope Cruz no tenía entonces pareja, por lo que para ella fue la mejor opción.

Perez Hilton

Perez Hilton, con sus tres hijos. Lagencia-Crush

El famoso bloguero de Estados Unidos tampoco ha querido perderse la experiencia y ha tenido nada menos que tres él solito . Cierto es que su poder adquisitivo le permite tener bastante ayuda y no ha tenido tantas dificultades a la hora de criarlos, pero para tener uno ya hay que pensárselo dos veces, así que tres requiere de una buena reflexión.

Naomi Campbell

Ha sido una de las más recientes, ya que solo hace unos meses nos enterábamos de que la modelo se había convertido en madre a los 50 años . Lo anunció a través de las redes y desde entonces ha dado muy pocos detalles, aunque sí ha matizado en una publicación que se trata de "su hija biológica". Teniendo en cuenta que no ha lucido barriguita, se deduce que recurrió a la maternidad subrogada.

Amber Heard

amber Heard con su hija. Lagencia-Crush

"Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna". Así reivindicaba Amber Heard la maternidad en solitario al presentar a su hija, Oonagh Paige, que nacía el pasado abril. En su caso, reconoció que había recurrido un vientre de alquiler por problemas reproductivos. Tras su separación de Johnny Depp ha tenido dos parejas, Elon Musk y Bianca Butti , ha preferido ser la única responsable legal de la pequeña.

María Zurita

Y, como Mónica Cruz, la prima del rey Felipe VI tampoco quiso perderse la experiencia, recurriendo a la reproducción asistida. Carlos nació de forma prematura, pero se recuperó y hoy es un bombonazo súper simpático del que María nos enseña su día a día a través de sus redes sociales .

