Frank Cuesta rompe a llorar tras defenderse de las acusaciones en su contra: «No puedo más»

Tras varios días de intensa polémica por los explosivos audios de Frank Cuesta filtrados en las redes sociales, el herpetólogo ha dado un paso al frente para defenderse públicamente a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube.

«Tengo que decir que no puedo más. No puedo más porque es una constante agonía. Son semanas en las que todos los días se saca un audio, se saca de contexto, se puede cortar, se puede utilizar en contra... Son muchas semanas seguidas y es como un goteo», lamentó el naturalista visiblemente afectado.

En el clip, Cuesta sostiene que los audios que han salido a la luz, fueron enviados a amigos cercanos hace años y además, señaló que están completamente de contexto. «Imagínate en 10 años los audios que le has podido mandar a tu amigo, a tu mejor amigo, con burradas, con animaladas, con amenazas...», explicó.

Por otro lado, el extenista se pronunció sobre las acusaciones de estafa en su contra, expuestas por The Grefg, quien aseguró que recientemente hizo una donación de 100 mil euros de la cual no tuvo noticias claras, según afirmó el streamer. Ante esto, Frank expresó que: «Se está diciendo que yo escamé a la gente, que la gente donó y que yo me gasté el dinero. Eso es totalmente mentira».

GTRES

Además, Cuesta asegura que el dinero fue destinado a la recompra del Santuario, un proceso que, según explicó, temía no poder afrontar económicamente. «Yo tenía ese dinero para recomprar el Santuario, por eso pedí ayuda a la gente y la gente lo hizo de corazón, yo no me he quedado con nada», afirmó.

En el vídeo, que tiene una duración de 23 minutos, Frank insiste reiteradas veces que «no puedo más», reflejando el difícil momento personal que atraviesa. «Esto no va de animales», dice con firmeza, asegurando que existe una campaña de odio organizada en su contra. «Ahora ya sabemos que esta persona tenía conexión con otras personas, una conexión directa en la cual se lleva preparando mucho tiempo todo esto. Y hay un odio que... Yo no entiendo tanto odio».

YOUTUBe

En otro momento de vídeo Cuesta hace una dura confesión. «Si no pensase que lo más bonito del mundo es la vida, me habría pegado un tiro hace dos semanas», expresó, dejando en claro el nivel de sufrimiento que atraviesa.

Sobre la tenencia de animales, admite que ha llegado a comprar ejemplares en situaciones excepcionales, pero aclara que nunca lo ha hecho con la intención de lucrarse.