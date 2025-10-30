Fedez arremete contra Chiara Ferragni en sus memorias: «Fui yo quien no quiso ese millón de euros»

A punto de cumplirse un año desde que Chiara Ferragni y Fedez pusieran fin a su matrimonio, el rapero italiano ha decidido abrir su corazón y contar su versión de los hechos en 'L'acqua è più profonda di come sembra da sopra' ( ... El agua es más profunda de lo que parece desde arriba), su recién publicada autobiografía. En ella, el artista milanés repasa los capítulos más turbulentos de su vida: su separación de la empresaria más famosa de Italia, el escándalo del Pandoro Gate, su batalla contra el cáncer y los problemas de salud mental que marcaron su último año.

«Este no es un libro en el que pretenda salir victorioso. Es imposible resumir lo que sucedió», aseguró Fedez en una entrevista con 'Vanity Fair Italia' el pasado 21 de octubre, en la que adelantó algunos fragmentos de la obra. El lanzamiento no ha podido llegar en un momento más simbólico: mientras su exmujer se prepara para la primera vista judicial del Pandoro Gate, él opta por la transparencia absoluta y revisita uno de los episodios que, según confiesa, cambió su matrimonio para siempre.

El rapero recuerda con detalle cómo se enteró del escándalo que salpicó a la influencer por la venta de unos bizcochos navideños con supuestos fines benéficos. «A la mañana siguiente, me desperté con Chiara llorando a mi lado. 'Una multa de un millón de euros', me dice. '¿De qué demonios estás hablando? Solo recaudaste 300.000'. 'No, fue un millón'. '¡Madre mía, Chiara! ¿Te das cuenta...? Me estabas hablando de trescientos, cuatrocientos...'. 'Y los demás con otra empresa...'. 'Lo entiendo, pero esa empresa sigue siendo tuya, no es un detalle menor'», cita el medio italiano.

La polémica, que estalló en diciembre de 2023, no solo sacudió la reputación de Ferragni, sino que también fracturó la convivencia de la pareja. «Empecé a leer los periódicos y descubrí junto con el mundo exterior lo que realmente sucedió. Y me enfurecí. Le habría dicho directamente: 'Has hecho una locura'. Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa. Le dije: 'Busca una solución, pero no quiero este dinero'», confiesa.

Desde entonces, la creadora digital ha intentado reconstruir su imagen pública, firmando nuevos contratos y centrando su actividad en causas solidarias. Fedez, por su parte, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, dedicado a la música, su podcast y sus dos hijos, Leone y Vittoria.

Por otro lado, el artista también relata en su biografía cómo gestionaron el fin de su matrimonio frente a los niños. «En marzo de 2024 se produjo la ruptura definitiva. Una noche le dije: 'Los niños ya son mayores, lo entienden. No filtremos nada antes de hablar con ellos. No quiero que sus compañeros de colegio se enteren'. Y al día siguiente, como si estuviera previsto, todo salió a la luz.Un familiar suyo había decidido difundir la noticia. Desde ese momento, le prohibí publicar fotos de los niños porque lo que sucedió demostró que hay alguien trabajando para ella dispuesto a sacrificar el bienestar de nuestros hijos, solo para encontrar una salida», escribió.

Entre los pasajes más crudos del libro, Fedez recuerda el polémico beso que protagonizó con el cantante Rosa Chemical durante el Festival de Sanremo 2023, con Chiara Ferragni presente sobre el escenario. «En el camerino, me trataron como a un leproso. Ahora puedo decirlo: habíamos quedado [con Rosa Chemical]. De hecho, le envié una foto de mi butaca. Esa noche me dejaron dando vueltas sin rumbo. Eleonora, mi asistente, tuvo que dormir con todos los cuchillos porque dije que quería cortarme las venas. Estaba fuera de mí, y ahí fue cuando me quedé completamente agotado», explicó.

El rapero también reflexiona sobre su salud física y mental, abordando su lucha contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2022 y las consecuencias psicológicas que arrastró después. «Matteo Salvini fue la única persona de la que sentí verdadera empatía cuando me escribió. Y eso a pesar de nuestras diferencias de opinión y de habernos dicho de todo. Durante un mes, me escribió cada semana para saber cómo estaba», confiesa.

Fedez admite haber atravesado una etapa muy oscura, marcada por la dependencia a fármacos psiquiátricos: «Se habían convertido en mi piel, mi lengua, mis pensamientos».

Hoy, dice, ha conseguido reencontrarse consigo mismo. «No soy un buen ejemplo, quizá sea el peor que existe, pero precisamente por eso puedo convertirme en el mejor ejemplo posible. Llega un momento en que comprendemos que la mayor valentía no es huir, sino mirarnos a los ojos. Dejar de ignorar ese vacío ensordecedor que anhela ser escuchado porque es la única manera de existir de verdad».