Fedez arremete contra Chiara Ferragni en sus memorias: «Fui yo quien no quiso ese millón de euros»

El rapero italiano publica su biografía más sincera, donde repasa su separación de la influencer, su lucha contra el cáncer y el precio de la fama

Fedez responde a Chiara Ferragni tras las acusaciones de infidelidad: «Me equivoqué y he pagado por ello»

Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

A punto de cumplirse un año desde que Chiara Ferragni y Fedez pusieran fin a su matrimonio, el rapero italiano ha decidido abrir su corazón y contar su versión de los hechos en 'L'acqua è più profonda di come sembra da sopra' ( ... El agua es más profunda de lo que parece desde arriba), su recién publicada autobiografía. En ella, el artista milanés repasa los capítulos más turbulentos de su vida: su separación de la empresaria más famosa de Italia, el escándalo del Pandoro Gate, su batalla contra el cáncer y los problemas de salud mental que marcaron su último año.

