La eterna lucha de Taylor Swift contra sus acosadores

Taylor Swift es una de las artistas internacionales con mayor número de acosadores. A pesar del gran equipo de seguridad que la vigila día y noche, la cantante ha tenido que sufrir en varias ocasiones situaciones muy desagradables con fanáticos suyos. Una de las más destacadas fue cuando en abril de 2018 un hombre consiguió entrar en su apartamento, se duchó y echó una siesta en su cama. Por este delito fue condenado a seis meses de prisión, cinco años de libertad vigilada y tuvo que someterse a un tratamiento psiquátrico para superar su enfermiza obsesión con Swift. Y sin ir más lejos, en enero del año pasado otro hombre fue detenido hasta en tres ocasiones en menos de 24 horas por merodear la vivienda de la artista. Por ello se enfrentó a dos cargos por acoso y dos cargos de acecho a la cantante. Y es que, durante el juicio, se dio a conocer que había aparecido en su casa al menos 30 veces en dos meses.

Esta semana, la cantante y compositora estadounidense puede respira tranquila -al menos durante un tiempo. después de conseguir una orden de alejamiento temporal contra un nuevo acosador. En esta ocasión se trata de Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años que ha acosado a Swift durante años asegurando que es la madre de sus hijos y apareciendo asiduamente en su casa de Los Ángeles.

«Hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad, estar en una relación conmigo, creer que soy la madre de su hijo y afirma necesitar verme en persona. Todo lo cual es falso y está desconectado de la realidad», se puede leer en la demanda presentada por el equipo legal de la artista y publicada en el medio estadounidense 'Page Six'. «En al menos una de las ocasiones, el Sr. Wagner portaba una botella de vidrio que podría haber sido utilizada como arma», añaden. «No tengo ninguna relación con el Sr. Wagner y nunca me he reunido ni me he comunicado con él», asegurando que tiene «miedo a un daño inminente». «No comparto públicamente mi domicilio y nunca he compartido mi dirección ni la ubicación de mi residencia en Los Ángeles con el Sr. Wagner. Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Wagner haya determinado dónde resido y haya visitado la propiedad varias veces, negándose a irse y alegando que necesita acceder, me hace temer por mi seguridad y la de mi familia», ha sentenciado.

Finalmente, la cantante ha conseguido una orden de alejamiento en la que el individuo no podrá acercarse a Swift al menos 100 metros de distancia, ni de su casa, su lugar de trabajo o su coche. Sin embargo, es una orden de alejamiento temporal y expirará en 20 días, el próximo 30 de junio.