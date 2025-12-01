Suscribete a
ABC Premium

Chiara Ferragni y la pesadilla interminable: se reanuda el juicio del caso Pandoro bajo amenaza de 20 meses de cárcel

El escándalo vuelve a los tribunales el 5 de diciembre y la prensa italiana asegura que la influencer está contra las cuerdas

Aunque ella afirma que «actuamos de buena fe», las sospechas de estafa se ciernen sobre ella

Chiara Ferragni declara ante el juez por primera vez por el caso Pandoro: «Es un momento difícil en mi vida»

Chiara Ferragni, tras declarar en el juicio por el caso Pandoro.
Chiara Ferragni, tras declarar en el juicio por el caso Pandoro. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La popular influencer y empresaria Chiara Ferragni, de 38 años, se enfrenta a una pena de un año y ocho meses de prisión dentro de lo que se ha venido a llamar como 'Pandoro-gate', una investigación a sus actividades empresariales y ... bajo sospecha por presunta estafa. El caso vuelve a los tribunales este mismo viernes, 5 de diciembre, con la declaración de nuevos testigos clave mientras la prensa italiana asegura que la investigada está contra las cuerdas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app