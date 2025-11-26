María Palacios, mujer de Alessandro Lequio, rota de dolor: «Nuestra hija nos pregunta qué significa maltratador»

Hace hoy una semana que Mediaset tomó la determinación de prescindir de Alessandro Lequio tras la impactante entrevista que Antonia Dell'Atte concedió a 'El País' en la que denunciaba que el italiano la había agredido durante su matrimonio en los años 80 ... . Después de que el grupo de comunicación audiovisual revisara toda la documentación judicial que les hizo llegar el abogado de la exmodelo, la decisión se tomó en menos de 24 horas.

Pese a todo, el colaborador de televisión se defendió diciendo: «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba».

Esta semana, la '¡Hola!', publicación en la que trabaja su esposa María Palacios, ha dado voz a la periodista para responder a este fulminante despido con su característico carácter. Lo ha hecho a través de una amplia entrevista en la que Palacios asegura que su marido «nunca ha sido ni juzgado ni condenado ni por malos tratos ni por ningún otro delito».

¡Hola! ¡Hola!

Sobre las afirmaciones de Dell'Atte, la esposa del televisivo explica que «es muy importante señalar que entre enero de 1991, cuando se separaron, y el 2001, es decir, diez años, (Antonia) jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los juzgados». Además, deja claro que «no hablo desde el rencor ni desde la venganza; hablo desde la vida compartida, desde la experiencia diaria, desde la libertad de una mujer que jamás ha sentido miedo en su propia casa».

Familia

Y le avalan tres décadas de feliz matrimonio con el colaborador de televisión en los que han formado una familia junto a su hija Ginevra Ena. Sobre su situación actual en casa, María Palacios confiesa que su familia está «con preocupación, rabia y una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer ya nos estaba preguntando qué significa la palabra maltratador», se lamenta. Y asegura que ella defiende a su esposo desde su libertad: «Yo no soy víctima y mucho menos cómplice. Soy una mujer libre, independiente y muy amada», reitera.

Alessandro y María junto a su hija gtres

A pesar de que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, en esta ocasión ha decidido dar un paso al frente ante la injusticia que, según ella, está sufriendo su marido: «A pesar de dedicarme a la comunicación, cuando se trata de mi propia vida suelo elegir el silencio. No por falta de recursos, sino porque así es mi carácter y porque no toda palabra merece respuesta. Pero que elija callar no significa que no tenga voz», explica.

«Creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente», añade. «Por eso me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido. ¿Cómo se explica que yo no haya visto ni un indicio de violencia ni agresividad en 26 años? Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería de valer también la mía», se pregunta.