Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi dan la bienvenida a su tercer hijo: una niña llamada Bianca

La pequeña, octava nieta de Carolina de Mónaco, llega para completar la felicidad de sus padres en el año en que celebran una década de amor

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi esperan su tercer hijo... y se sabe por un increíble lapsus

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi dan la bienvenida a su tercer hijo: una niña llamada Bianca
Daniella Bejarano

Beatrice Borromeo (40 años) y Pierre Casiraghi (37 años) se han convertido en padres por tercera vez. La pareja le ha dado la bienvenida a una niña a la que han llamada Bianca Carolina Marta, según ha revelado 'Paris Match', ... un nombre cargado de simbolismo y afecto familiar.

