Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi dan la bienvenida a su tercer hijo: una niña llamada Bianca

Beatrice Borromeo (40 años) y Pierre Casiraghi (37 años) se han convertido en padres por tercera vez. La pareja le ha dado la bienvenida a una niña a la que han llamada Bianca Carolina Marta, según ha revelado 'Paris Match', ... un nombre cargado de simbolismo y afecto familiar.

El nacimiento de la menor llega en un año muy especial para el matriomonio, que celebró el pasado julio su décimo aniversario de bodas. En estos diez años, Beatrice y Pierre han formado un hogar lleno de amor junto a sus hijos, Stefano y Francesco, completamente alejados del foco mediático.

El tierno motivo detrás de sus tres nombres

Bianca es un nombre lleno de serenidad, que significa «blanca, pura, brillante», características que encajan a la perfección con el carácter del matriomonio. El segundo nombre, Carolina, es un guiño a su abuela paterna, la Princesa Carolina de Mónaco, quien suma su octava nieta.

Y por último, el tercer nombre, Marta, rinde homenaje a Marta Marzotto, la abuela materna de Beatrice, una mujer que dejó una huella imborrable en la moda italiana. Fue diseñadora y figura icónica de la elegancia en Milán, quien falleció en 2016. «Ciao nonita mia», escribió la aristócrata en sus redes sociales en aquel entonces.

Cabe resaltar que, como es habitual en la Casa Grimaldi, el embarazo fue llevado en absoluta discreción. No fue hasta el pasado mayo que surgieron los rumores luego de la asistencia de Beatrice al desfile de Dior en Roma. Allí, la periodista Inga Griese, se tomó una foto con la aristócrata y la publicó en sus redes sociales: «Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice Casiraghi-Borromeo, que está felizmente embarazada de una niña después de dos hijos», mensaje que hizo saltar todas las alarmas.

Semanas más tarde, la revista '¡Hola!' publicó algunas imágenes tomada en Barcelona, donde se vería a Beatrice junto a Pierre y Dimitri Rassam paseando por las calles, dejando ver su avanzado estado de gestación.

Su historia de amor

La pareja se conoció en 2008, cuando ambos cursaban estudios en la Universidad Bocconi de Milán. La conexión fue inmediata. Tras varios años de relación, se comprometieron en diciembre de 2014 y, tan solo siete meses después, sellaron su amor con una doble boda: primero, una ceremonia civil en el Palacio del Príncipe de Mónaco; después, una celebración religiosa en las Islas Borromeas, propiedad ancestral de la familia de la novia.

A lo largo de estos años, el matrimonio ha sabido mantener un delicado equilibrio entre su papel institucional y su vida privada. Beatrice, periodista y productora, continúa desarrollando su faceta profesional en proyectos culturales y audiovisuales, pero siempre ha dejado claro que su prioridad es la familia.

GTRES

Ahora, con la llegada de Bianca Carolina Marta, los Casiraghi-Borromeo se convierten en familia numerosa, un sueño cumplido para ambos. Mientras Stefano y Francesco asumen su nuevo papel de hermanos mayores, sus padres disfrutan de una etapa serena y plena, centrada en ver crecer a sus hijos entre los paisajes mediterráneos de Italia y el encanto sofisticado de Mónaco.