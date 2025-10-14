Suscribete a
Pobres ricos alemanes: cuando la austeridad vale más que la ostentación

En la lista Forbes de los alemanes más ricos predomina la discreción y se echa de menos el lujo

Arriba a la izquierda, Dieter Schwarz, debajo Klaus-Michael Kühne. A la derecha Karl Albrecht
Arriba a la izquierda, Dieter Schwarz, debajo Klaus-Michael Kühne. A la derecha Karl Albrecht
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

En el país de la austeridad y el pan de centeno, la exhibición de riqueza es de muy mal gusto. Seguramente por eso, la lista Forbes de los alemanes más ricos contiene nombres casi desconocidos, cuya discreción deja entrever que el mayor lujo que se ... permiten es el anonimato. Un paradigma de esa existencia sobria y retirada, casi ascética, es Dieter Schwarz, el dueño de Lidl, con un patrimonio neto de más de 40.000 millones de dólares. Sigue viviendo a en Heilbron, su ciudad natal, de unos 120.000 habitantes que a las seis de la tarde suelen estar en sus casas.

