Suscribete a
ABC Premium

Bárbara Mirjan pidió a Cayetano Martínez de Irujo firmar capitulaciones antes de su boda: «Era algo que había que hacer»

La historia de amor entre estos aristócratas comenzó como un romance de verano en Marbella, en 2015, cuando ella tenía 19 años y él 51

Bronca, nervios y un tierno baile: lo que no se contó de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

El inesperado y original regalo de bodas de Eugenia Martínez de Irujo a su hermano Cayetano: «Arjona Dukes»

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo
Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo gtres
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 4 de octubre de 2025, la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla —el mismo templo donde reposan las cenizas de la duquesa de Alba—, fue escenario de una de las bodas del año. Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la recordada ... duquesa, contrajo matrimonio con Bárbara Mirjan, su pareja desde hace casi una década. Pero antes de llegar al altar hubo un paso que ABC ha podido saber en exclusiva: Bárbara pidió a su prometido firmar unas capitulaciones matrimoniales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app