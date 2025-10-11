Bárbara Mirjan pidió a Cayetano Martínez de Irujo firmar capitulaciones antes de su boda: «Era algo que había que hacer»

El 4 de octubre de 2025, la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla —el mismo templo donde reposan las cenizas de la duquesa de Alba—, fue escenario de una de las bodas del año. Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la recordada ... duquesa, contrajo matrimonio con Bárbara Mirjan, su pareja desde hace casi una década. Pero antes de llegar al altar hubo un paso que ABC ha podido saber en exclusiva: Bárbara pidió a su prometido firmar unas capitulaciones matrimoniales.

«Era algo que había que hacer», aseguran fuentes cercanas a la pareja, restando dramatismo a un gesto que muchos interpretan como una muestra de sensatez más que de desconfianza.

Bárbara hizo primaria en el International School of Madrid y secundaria en el Runnymede College de La Moraleja. Además, estudió dos carreras: Filología Francesa y Gestión de Empresas, en la King's College de Londres, donde se graduó en 2019. Quienes la conocen hablan de una mujer discreta, reflexiva y con gran sentido común. El contrato, según se sabe, establece un régimen que protege los patrimonios de ambas partes.

Según explican, el duque, habituado desde joven a los asuntos legales y económicos de la Casa de Alba, aceptó sin reparos. No hubo negociaciones tensas ni discusiones. Cayetano, ostenta los títulos de duque de Arjona, conde de Salvatierra y Grande de España, títulos que no puede compartir ni transferir por matrimonio. Según la normativa nobiliaria española, los títulos solo pueden heredarse o cederse en vida a un descendiente directo, previa aprobación del monarca. En consecuencia, los futuros herederos de estos títulos serán Luis y Amina, los mellizos que Cayetano tuvo con Genoveva Casanova.

La boda del año en la aristocracia sevillana

La historia de amor entre estos aristócratas comenzó como un romance de verano en Marbella, en 2015, cuando ella tenía 19 años y él 51. Contra todo pronóstico, y a pesar de una diferencia de edad de 33 años, su relación se ha consolidado como una historia de amor estable después de una década.

La ceremonia religiosa fue clásica y emotiva. Ofició el padre Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el mismo que ha casado a otros miembros de la familia. La novia llegó en un carruaje de la Casa de Alba, vestida con un diseño exclusivo de Navascués: sobrio, elegante y de inspiración tradicional, con bordados personalizados.

La celebración posterior tuvo lugar en la finca Las Arroyuelas, en Carmona, propiedad del duque, restaurada y convertida en un enclave para eventos familiares. Allí se reunieron unos 300 invitados, entre aristócratas, amigos y figuras conocidas del ámbito social. Los padres de la novia fueron los encargados de asumir los principales gastos de la boda —banquete, decoración y música—, según apuntó el portal Informalia.

El patrimonio de Cayetano

Tras la muerte de la duquesa de Alba, en 2014, gran parte de las propiedades del patrimonio familiar fueron divididas entre sus hijos. Una porción sustancial recayó en Cayetano.

En una entrevista reciente, el duque reconocía haber atravesado etapas de «ruina económica» —proyectos sin liquidez, deudas, conflictos bancarios—, pero aseguraba haber reconstruido su actividad agropecuaria en torno a los cultivos tradicionales y el olivar.

Las Arroyuelas, considerada una de las mayores propiedades de la Casa de Alba, cuenta con unas 1.500 hectáreas dedicadas a cultivos y ganadería. Dentro de ella se levanta el Cortijo La Motilla, antiguo mesón del siglo XVI que servía de parada de diligencias entre Écija y Sevilla.

Con el paso del tiempo, se incorporó al legado familiar y, en 2022, Cayetano acometió una profunda reforma para convertirlo en un alojamiento rural de lujo: 250 metros cuadrados, cuatro habitaciones dobles con baño, una suite principal, amplios salones, cocina de diseño y jardines con piscina. Las tarifas oscilan entre 50 y 150 euros por noche, dependiendo de los servicios añadidos.

Existe otro enclave propiedad de Cayetano, un lugar donde pasaron muchos de sus veranos de juventud. Se trata del Palacio de Arbaizenea, una joya en el centro de San Sebastián y que Cayetana adoraba. El duque de Arjona heredó este palacio en el País Vasco de su madre. En una entrevista concedida a la ETB hace unos años, reconocía el gran desembolso económico que supone una propiedad así: «Tiene 130 años. Está en un sitio donde llueve mucho y hay mucha humedad». «No me gusta reformar ni modernizar. Me gusta mantener las cosas en la medida que se puedan. Es un gran esfuerzo de todo tipo. Económico, sobre todo», explicaba.

Respecto al resto de los palacios urbanos y propiedades históricas, la mayoría continúan bajo control de la Fundación Casa de Alba, presidida por su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba. Cayetano ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con algunas decisiones de gestión, como la apertura de los palacios al público o su uso como museos.

El patrimonio de la novia

Por su parte, Bárbara Mirjan llega al matrimonio con una posición económica independiente. Hija única, heredará los bienes de su padre, Javier Mirjan, empresario de origen libanés con intereses en España y Oriente Medio. La familia posee propiedades en Madrid —en el barrio de Chamartín— y en Marbella.

Javier Mirjan y María Lourdes Aliende gtres

Su madre, María Lourdes Aliende, desciende de una familia vasca dedicada al sector maderero en Berantevilla (Álava), con presencia internacional. La empresa familiar, dedicada a la exportación de productos de madera, ha registrado en algunos ejercicios una facturación cercana a los tres millones de euros.