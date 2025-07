Victoria Federica aparece en Marbella con muletas y sin Borja

Amparo de la Gama Marbella 13/07/2025 a las 13:44h. Compartir Copiar enlace

El verano de Marbella empieza a dar los primeros capotazos con sus múltiples eventos estivales. Unos de los más esperados, fue la Gala Marbella de Gastronomía Internacional en la que la chef Heba Kharouf, y el chef Zhao Xiaowei, hicieron las delicias de las hermanas Kimpel que ya tomaron nota de los platos de comida asiática para celebrar a final de este mes su cumpleaños. Nicole, pareja de Antonio Banderas asistió al acto acompañada de su melliza Bárbara. Ambas hablaron con ABC: «Antonio no ha podido venir. Los veranos son complicados para él. Ahora esta con el rodaje de una película de González Caboto, y luego tiene más rodajes. Antonio va a tener vacaciones». Nicole ha mejorado mucho su español: «jajá, no, no he dado clases, jajá pero practico mucho porque es importante para poder comunicarme con toda la gente de España que me trata genial». Nos habló de la boda de Estela del Carmen: «Ya se casa este año, tenemos muchas ganas de celebrar esa boda. Mi relación con ella es excelente y tanto a su padre como a mí nos gusta verla feliz. Somos familia y eso me agrada mucho». Respecto a la casa de Marbella que sigue en obras, y muchos vecinos están quejándose, Nicole nos cuenta: «Falta más de un años para terminarla. Aun nos sabemos qué haremos cuando finalicen las obras, si viviremos allí o que. Aún falta mucho». Lo que sí tienen claro las dos hermanas es que a finales de mes que cumplen años harán un fiestón para celebrarlo: «Nos han ofrecido diferentes planes para la celebración pero aun no nos hemos decidido. Vamos a tomar nota también hoy de la cocina asiatica de los chef de esta gala», comenta a ABC Bárbara Kimpel acompañada de su novio Frederick Lerner. Ambas departieron con Juan Núñez, director gerente de Puerto Banus y anfitrión de la fiesta.

Victoria Federica sin Borja

La que ya ha llegado a Marbella con muletas y sin Borja es Victoria Federica. Si la semana pasada era su hermano Froilán el que se distraía en los chiringuitos de la zona, ahora es la hija de la Infanta Elena la que no se pierde una fiesta en la discoteca de Salirte, incluso con muletas. Estuvo sola y sin Borja, aunque el entorno más cercano sigue diciéndonos que se «se quieren un puñao», y que esperan que «las pequeñas desavenencias» se soluciones y todos los amigos vuelvan a disfrutar con la compañía de ambos. El que sí estuvo con Victoria Federica fue el político Alvise Pérez acompañado de su novia Bárbara Lobato. El polémico eurodiputado hablo para ABC, en la Gala Marbella de Gastronomía, a la que asistió junto al pequeño Nicolás: «Vengo mucho por Marbella, y ayer salí del Tribunal Supremo después de mi declaración de la financiación ilegal del partido y dije: ¿Qué mejor sitio que Marbella para relajarme. Y me vine con mi novia a este remanso de paz, antes de volver mañana a Bruselas». La abogada Bárbara Lobato y Alvisse ya se dejan ver. Ambos se conocieron tras las infidelidades manifiestas del dirigente de VOX Coco Robatto con su pareja Bárbara, que cuando descubrió que tenía una doble vida, le planto, y comenzó una relación con el hombre que le abrió los ojos: Alvisse. Ambos son discretos y no quieren mucha visibilidad, aunque si quisieron atender a ABC.

Damián Quintero, medallista olímpico y Cassandra

Damián Quintero y su esposa Casandra también pasearon su amor por la Gala Gastronómica de Puerto Banus. El medallista olímpico está disfrutando de su entorno familiar después de su paso por Supervivientes: «Viendo crecer a mi bebe que cuando me fui al concurso estaba recién nacido» Con ambos hablamos de las supuestas infidelidades que acusaron al deportista olímpico y que Casandra su esposa da cero de credibilidad: «La gente habla por hablar es increíble yo tengo confianza plena en mi marido y no he salido en casi nada mientras el concurso y así voy a seguir haciéndolo». Hace unos días Damián celebro su cumpleaños y su amigo Álvaro Muñoz Escassi le decía: «Feliz cumple. El primero de muchos juntos. Qué felicidad, por fin conocer a Cata. Es preciosa. Os quiero». Al hilo de este mensaje, el olímpico significa a ABC que: «para todos ha sido una sorpresa la ruptura con Sheila Casas porque allí en la isla cuando hablábamos de nuestras parejas y él estaba encantado con su chica. No sabemos qué ha pasado. En las relaciones de pareja solo uno sabe la verdad».