Ana Obregón y Alessandro Lequio: los motivos de su tensa relación que dura desde hace años

La noticia de la reciente maternidad de Ana Obregon por gestación subrrogada, a sus 68 años, no está exenta de polémica. Si la exclusiva de ¡Hola! dejaba todo tipo de opiniones al respecto, ahora tenemos que sumarle el enfrentamiento entre la presentadora y su ex Alessandro Lequio.

El padre de Álex Lequio no lo está pasando nada bien con la noticia y su reacción está siendo cuanto menos sorprendente. «Se le está haciendo cuesta arriba zafarse de esto. En redes sociales y en determinados medios de comunicación se están dejando entrever e incluso aseverando cosas que le afectan personal y sentimentalmente y con las que tiene que lidiar«, declaraban fuentes cercanas a la revista SEMANA.

Si en un primer momento el colaborador reconoció que no quería hablar del tema «ni ahora ni nunca», horás después no podía contener su indignación y con peineta incluida declaraba: «Ella sabe que de mí no ha salido nada. Pero ella tiene un entorno que, bueno, es que hablan más que... ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí«.

Pocas horas después la respuesta de la presentadora no se hacía esperar y contestaba duramente contra su ex en las redes sociales. «Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron«, escribía.

Alessandro Lequio en el programa de Ana Rosa Quintana telecinco

Este cruce de declaraciones en un momento tan especial hace pensar que la relación entre ellos no es tan buena como tratan de vendernos y es que haciendo repaso de los últimos años la ex pareja ha tenido varios enfrentamientos públicos que demuestran la tensa relación que tienen.

Tercer hijo de Alessandro Lequio

La paternidad de Alessandro Lequio con María Palacios pillaba a Ana Obregón por sorpresa. La presentadora no podía ocultar su malestar en los medios: «Me ha dolido que una cosa tan bonita no me la haya comunicado personalmente. Hablo con Alessandro un día si y otro también, así que he sentido que me han tratado como una rastrera, me han dejado a un lado», explicaba en aquel momento. «Es mentira que me lo haya dicho Álex, mi hijo también se ha enfadado con su padre, le ha dicho que no se justifique echándome a mi la culpa… es que los hombres son…», respondía y posteriormente añadía: «El otro día vino a casa a pedirme perdón, el problema es que luego soltó la mentira de Álex, pero bueno. Lo importante es que mi hijo va a tener otro hermano. Tendré que aprender a no esperar nada de él, aceptarle como es», sentenciaba ya en 2016.

Portada nuevo bebé Alessandro Lequio y María Palacios d.r.

Por su parte Alessandro contestaba con delicadeza. «Que Ana y yo seamos amigos y, en ocasiones confidentes, no significa que tengamos que contárnoslo todo», trataba de aclarar.

Soledad en Nueva York

En 2019 , Ana Obregón habló públicamente del padre de su hijo en un especial para el programa de TVE 'Lazos de sangre'. En él, compartió su dura experiencia en Nueva York, en el hospital, a la vera de su hijo enfermo de cáncer. Y sola, muy sola.

«Cuando nos lo dijeron, se me cayó el mundo encima. Estaba yo sola con él. Es muy duro. Se te para el tiempo y se te hace todo oscuro», manifestó. Sin ocultar su malestar con su ex, Alessandro, al que recriminó no haber estado más a su lado: «Hubiera necesitado a alguien... Un abracito… ¡Un día abracé al portero de mi casa!», reconocía.

Älex Lequio y Ana Obregón instagram

«Esos seis meses fueron muy duros. 90 días de hospital, sesiones de quimio de 10 horas, tres días seguidos... y yo sola. Y en una ciudad que es una locura». Además, se mostró orgullosa de haber costeado el tratamiento médico de su hijo en Estados Unidos: «He trabajado toda mi vida y lo pago de mi trabajo, lo pago gracias a Ana y los siete, a Televisión Española, a todos los millones de personas que me han visto». A estos reproches, Lequio nunca respondió.

La fundación de Álex

El pasado 3 de febrero de 2023, la actriz y presentadora Ana García Obregón cumplía con el sueño de su hijo: inaugurar la Fundación Aless Lequio, destinada a la financiación de proyectos de investigación médica contra el cáncer.

La presentación oficial ante los medios de comunicación de la fundación, ubicada en la calle Hermosilla de Madrid era el escenario en que, a priori, iban a coincidir física y públicamente la actriz y el conde italiano. Hacía años que la ex pareja, no posaban ante la prensa en un evento público. Pero Alessandro no se presentó. «Tiene Covid y fiebre. Está malísimo en la cama», le excusó Obregón. «Estaba renqueante. Y el viernes tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en mi casa. Pensaba que era Covid, pero no lo era: era un simple trancazo», explicaba posteriormente Alessandro.

El conde soprendía días antes con unas unas declaraciones a la revista SEMANA que no dejaban a nadie indiferente. «Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí», aseveró para añadir: «La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío. (...) Lo hemos creado juntos, sólo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer», respondía.

Tras colgar una publicación en sus redes, Alessandro recibió un mensaje público de Ana García Obregón en su muro: «Dado, te echamos de menos. Ser fuerte para ayudar a los demás en nombre de Aless. Lo único en que te has equivocado es en decir que es la única donación. Yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir una fundación. Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Ayudar y salvar vidas», matizaba la presentadora a su ex.