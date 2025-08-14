Álex González vive un amor de película en Bali

Mientras los famosos internacionales viajan a España, los españoles se han trasladado a destinos fuera de nuestras fronteras como El Salvador en el caso de los la familia Casas. Para Álex González, en cambio, el amor está en el aire de Bali, donde está celebrando su 45 cumpleaños con su novia, Cami Rojido. Una relación muy desconocida que, sin embargo, ya ha dado el salto a las redes sociales.

A pesar de que Álex González prefiere mantener su romance en la más absoluta privacidad, ha sido la propia Camila quien ha compartido las fotos que han roto un par de corazones entre los fans del actor. Han sido tres imágenes, integradas en una misma publicación efímera, que se tomaron en una playa de Bali y posiblemente con un dron. Porque como si fuera una película, el objetivo parece volar haciendo un círculo a su alrededor, captando un beso, un abrazo y una tierna mirada.

«Feliz cumple, mi amor», escribe Camila en la publicación, compartida el mismo 13 de agosto. Porque a pesar de la discreción con la que han llevado su relación, tampoco se han ocultado, a pesar de que esta serie de imágenes marca un antes y un después. Pero Álex González no ha sentido vergüenza o timidez y ha querido también presumir de su noviazgo, compartiendo la publicación entre la multitud de felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños.

Álex González y Cami Rojido, en su foto enamorados redes

Era la primera vez que se prodigaban en público de esta manera, pero también era un 'story', por lo que en solo 24 horas las fotografías desaparecían. Así, tanto en el perfil de Álex como en el de Camila, hay actualmente cero evidencia fotográfica de su romance. Sin embargo, internet es el lugar donde pocas cosas se olvidan, por lo que rápidamente sus fans y algunos medios empezaban a hacerse eco.

Su relación

La relación entre Camila y Álex comenzó en 2023, semanas después de que se conociera la ruptura del actor con María Pedraza. En un primer momento fueron captados compartiendo un beso por la calle, pero no había nombre para aquella misteriosa mujer. Un año más tarde, cuando fueron captados el pasado verano en las playas de Ibiza, se identificó que se trataba de una médica especializada en estética con la que compartía comentarios primero coquetos y después directamente románticos.

Esta es una de las relaciones más estables que se le han conocido a Álex González. Con Chenoa estuvo poco más de un año, y con la presentadora Beatriz Montañez duró dos, al igual que con Adriana Ugarte y María Pedraza. ¿Será lo suyo con Camila para siempre?

¿A qué se dedica Camila?

GTRES

Camila estudió la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó un máster en Medicina Estética, Regenerativa y Antienvejecimiento, tal y comparte ella misma en su perfil profesional.

Actualmente y desde 2023 Camila trabaja en la clínica Demya, situada en el Paseo de la Habana de Madrid, donde realiza tratamientos de radiofrecuencia o rinomodelación entre otros, tal y como ella misma contó en un programa de 'Flash Moda'. Sin embargo, de pequeña quería ser dentista y estudió medicina porque se dio cuenta de que quería «cambiarle la vida a las personas». Para ella la medicina estética «es la combinación entre el arte y la ciencia», tal y como desvelaba en las redes sociales de su trabajo.

Más temas:

Famosos

Amor

Bali