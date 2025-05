Rocío Carrasco: «He parido a dos hijos, pero no tengo a ninguno»

« David siempre ha sido un niño muy cariñoso , muy familiar. Ha sido siempre un niño bondadoso». Rocío Carrasco ha querido hacer un retrato positivo y cariñoso de su hijo pequeño, del que se siente orgullosa: «Yo en él sí conseguí instaurar unos valores imprescindibles». Sabe que es un niño especial con necesidades especiales: « Tiene una serie de problemas en los que no voy a entrar, pero como madre me hubiera gustado haberle dado la posibilidad de tener su independencia». Pero, sobre todo, es su favorito: «No es que me sintiera querida, es que yo me sentía amada».

Rocío Carrasco recuerda que también tenía ‘mucho rollo’ con Fidel Albiac , por eso añora más aún si cabe su ausencia: «No hablo con pena con él. Mi pena con él es por la utilización que ha sufrido por parte de su padre, que hasta ha querido lucrarse a su costa».

Rocío y David Flores Gtres

Pero poco a poco, la relación madre e hijo empieza a verse dañada: «David empieza a cambiar cuando su hermana ya no está en la casa. También hay un cambio de actitud en el colegio: se ha peleado con un niño o ha dicho una barbaridad que no le había escuchado decir jamás, Se volvió arisco, reaccionario, desagradable en la forma de hablar».

La influencia del padre, que incluso acudía a verle al colegio cuando le tocaba estar con su madre, se hacía notar poco a poco, incluso en los estudios. Cuando ella insistía en que hiciera los deberes, él se negaba con un curioso argumento: «Mi padre me ha dicho que voy a grabar un disco con famosos, que me va a llevar a ‘La Voz’, me ha dicho que no hace falta que estudie. Le gusta la música, los disfraces, el espectáculo. Él es artista, se sabe todas las canciones de su abuela. David es todo corazón : lo dejas con música y con comida, y es feliz».

Para protegerse y para protegerle, Rocío tomó una decisión: «Nunca he dejado que me contara nada del otro núcleo familiar. Al principio me hizo caso, pero luego necesitaba desahogarse. El padre se iba a verle al colegio cuando me tocaba a mí. Le esperaba a la salida, en los recreos, entre clases, y le iba haciendo chantaje emocional hablándole de su hermana. Hacerlo con un niño es cruel , pero hacerlo con David es el triple de cruel. También le decía que ‘Si tu madre te castiga, me lo cuentas’ y cosas así». Un día le confesó que su padre fue a verle con su hermana, que le amenazó con algo tremendo: «Dile a tu madre que va a llorar lágrimas de sangre , que hasta que no la vea en la cárcel no va a parar». Según Rocío, David le contaba cómo iba escalando ese chantaje emocional, llegando incluso a contarle «Mi padre me ha dicho que si volvía a hablar bien de ti o a defenderte, me iban a hacer bajar del coche para volver a casa andando».

Rocío y David Flores Gtres

Entonces llegó el 23 de junio del 2016. David cogió su mochila, se fue a pasar el verano con su padre y Rocío esperaba verle en septiembre, a tiempo para su boda y para la vuelta al cole. Pero el niño nunca volvió. A pesar del requerimiento judicial que exigía al padre que lo devolviera con su madre. No lo hizo. Llegó la boda, David no acudió y Rocío decidió no irse de luna de miel para resolver judicialmente el último conflicto con Antonio David, esta vez a costa de su hijo. «Pero la justicia es lenta», recuerda Rocío, que al ver cómo David llegaba a la mayoría de edad pierde toda esperanza de recuperarle. Descubrir que su hijo lleva seis meses (ilegalmente) empadronado en Málaga es la puntilla: «Yo no sé cómo es posible, pero me temo cualquier cosa».

En casa quedan solos Rocío y Fidel Albiac . La habitación de David queda intacta unos meses (la de su hermana fue desmontada inmediatamente) y es entonces cuando Rocío es consciente de su realidad: «He parido a dos hijos, pero ya no tengo a ninguno. Pero yo seré madre hasta el día que me muera , porque mi madre me parió madre».