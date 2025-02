La llamada de socorro de la Princesa Latifa: «Soy una rehén, no sé si voy a sobrevivir» La hija del emir de Dubái protagoniza unos nuevos vídeos en los que afirma que teme por su vida

Los cuentos de princesas no suelen terminar con final feliz en Dubái. Pocas son las que consiguen escapar de la jaula de oro, abrazar la libertad e iniciar una nueva vida lejos de sus opresores orígenes. La Princesa Latifa, una de los 30 vástagos del jeque Mohamed bin Rachid Al Maktoum , emir de Dubái, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes, lleva intentando huir desde que tenía 16 años. Ha cumplido 35 y sigue sintiéndose como una rehén de su propia familia. Los aires de libertadse tornan cada día más lejanos. « Soy una rehén. Me tienen secuestrada en un chalé que se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas tienen barrotes y no puedo abrirlas», relata la Princesa en un vídeo difundido por el programa Panorama de la BBC.

«Todos los días estoy preocupada por mi seguridad y por mi vida. No sé si voy a sobrevivir a esta situación», sostiene la Princesa, que asegura que cinco policías vigilan la mansión desde el exterior, mientras que otros dos se mantienen el interior.

Las grabaciones clandestinas han sido distribuidas por varios amigos de la Princesa que acusan a su padre de retenerla contra su voluntad. Es la primera vez en tres años que por fin se obtienen imágenes de la joven desde su último intento de huida en 2018. Han sido tomadas en un cuarto de baño, la única dependencia de la casa donde puede cerrar la puerta con pestillo.

La Princesa Latifa, en el vídeo

En febrero de aquel año, protagonizó una espectacular fuga con motos acuáticas y un yate, pero no llegó a buen puerto. Junto a la finlandesa Tiina Jauhiainen, que había sido su instructora de artes marciales, navegó hasta aguas internacionales, donde les esperaba un yate con bandera estadounidense. Ocho días después de su partida, frente a las costas de la India, el barco fue asaltado por los secuaces de su padre que utilizaron granadas de humo y encañonaron a ambas mujeres. Latifa relata que le inyectaron un tranquilizante y perdió el conocimiento hasta que el avión privado aterrizó en Dubái. Le prometieron que nunca más volvería a ver el sol.

Amante del buceo y el paracaidismo, trató de evadirse de Dubái por primera vez cuando tenía 16 años. Trataba de seguir los pasos de su hermana mayor, Shamsa , quien intentó huir un par de años antes de una lujosa residencia en Surrey (Reino Unido), donde la familia pasaba las vacaciones, pero fue apresada en las calles de Cambridge. Tras aquel intento fallido de Latifa en 2002, acusó a su padre de torturarla, drogarla, encarcelarla tres años y quitarle el pasaporte.

En 2019, las tensiones entre la familia del emir llegaron hasta los tribunales británicos, cuando la princesa Haya Bint Al Husein de Jordania, sexta esposa del millonario mandatario, viajó al Reino Unido y pidió protección para ella y dos de sus hijos. En ese proceso, el Tribunal Superior de Inglaterra consideró probado, entre otros hechos, que el jeque «ordenó y orquestó el retorno obligado de su hija Latifa a la casa familiar en Dubái» en dos ocasiones, junio de 2002 y febrero de 2018.

