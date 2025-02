Gauthier Destenay y Juraj Rizman, los dos únicos 'primeros caballeros' de la Cumbre de la OTAN

El encuentro de las parejas de los mandatarios que participan en la cumbre de la OTAN en Madrid ha mostrado a Jill Biden o Doña Letizia acompañadas de dos únicos hombres . Son Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel; y Juraj Rizman, pareja de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová.

Los dos han estado esta mañana en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, y en el Museo Reina Sofía junto a la Reina Letizia y las parejas de los jefes de Estado y de Gobierno de Albania, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Macedonia del Norte, Eslovaquia, Turquía, Corea del Sur, Chipre, Malta y Australia, así como la esposa del secretario general de la OTAN.

La reina Letizia y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez posan con los acompañantes de los mandatarios que asisten a la cumbre de la OTAN para la foto de familia de los actos culturales en su honor celebrados en la Granja de San Idelfonso, Segovia, este miércoles EFE

Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo

Una imagen de la cumbre de la OTAN de 2017 dio la vuelta al mundo. Era la fotografía de las parejas de los jefes de Estado y jefes de Gobierno, y en ella aparecía solo un hombre en la segunda fila . Se trataba de Gauthier Destenay, arquitecto de 42 años, al que se le podía ver sonriente entre Melania Trump, Emine Erdogan o Brigitte Macron. Ahora, en Madrid, la imagen se ha repetido, Destenay participa como acompañante de su marido y posó junto a Don Felipe y Doña Letizia antes de la cena de recepción celebrada este martes.

Gauthier Destenay en una imagen de la cumbre de la OTAN de 2017

Destenay y Bettel se casaron en 2015 , justo después de que Luxemburgo legalizara el matrimonio homosexual. La ceremonia fue oficiada por la alcaldesa de la ciudad de Luxemburgo, Lydie Polfer. Era una forma de formalizar una larga relación que desde 2010 estaba registrada como PAC (una figura similar a la de pareja de hecho española). Para cuando Bettel se convirtió en primer ministro, en 2013, su orientación sexual era conocida públicamente.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez , junto con la primera dama lituana, Diana Nausediene, la primera dama de Malta, Lydia Bela y el marido del primer ministro de Luxemburgo, Gauthier Destenay a su llegada a la recepción oficial a los consortes de la treintena de jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la cumbre de la OTAN celebrado en la Granja de San Idelfonso, Segovia, este miércoles EFE

Bettel no es el único primer ministro gay de la historia , solo el único en el cargo en este momento. El exprimer ministro belga Elio Di Rupo y la exprimera ministra islandesa Jóhanna Sigurõardóttir también hicieron público en su día que eran gais.

«Él me lo pidió y yo le dije que sí. Solo tengo una vida y no quiero ocultarla» , explicaba Bettel en una entrevista para 'Los Angeles Times'. «Pero yo no era el 'candidato gay'. La gente no votó por mí porque soy gay o heterosexual». En abril de 2017, Bettel y Destenay fueron protagonistas también de muchos titulares internacionales cuando el Papa Francisco les invitó, junto a otras 26 esposas de líderes europeos, a Roma para celebrar el 60 aniversario del Tratado de Roma, fundacional de la Unión Europea. Algunos vieron en ese momento un «poderoso mensaje» sobre la posición del Vaticano sobre los derechos de los homosexuales.

A mediados de este mayo, Bettel publicó un emotivo mensaje en Instagram dedicado a su marido con motivo de su aniversario: «Hoy hace 7 años que dijimos '¡SÍ!'. Gracias por estar siempre a mi lado, tanto en los momentos buenos como en los más difíciles. Gracias por haber sido capaz de decir 'SÍ', cuando en otras partes del mundo ni siquiera se nos permitiría sentir algo por el otro». «Si mi presencia puede ayudar a cambiar mentalidades, tanto mejor», declaró también Bettel a 'París Match'.

Juraj Rizman, pareja de la presidenta de Eslovaquia

El rey Felipe VI y la reina Letizia posan junto a la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputová y su pareja, Juraj Rizman , durante la recepción a los jefes de estado y jefes de gobierno hoy martes en el Salón del Trono del Palacio Real, en Madrid EFE

Destenay no es el único hombre que ha acompañado a las primeras damas en Madrid, también está Juraj Rizman, pareja de la presidenta de Eslovaquia desde 2020, aunque se conocieron en 2018. Un año después, ella asumió el poder y él decidió dejar su trabajo como consultor de Comunicación de Presidencia porque consideró que podría haber incompatibilidades entre su cargo y su relación sentimental.