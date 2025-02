Exclusiva: Luis Lorenzo y Arancha Palomino podrían ingresar en prisión preventiva este viernes

El pasado 27 de mayo Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino , eran detenidos acusados de un supuesto «asesinato consumado». Según la investigación de la Guardia Civil, los imputados habrían acabado con la tia de ella , María Isabel Suárez (85 años) , mediante una dosis letal de dos metales pesados, cadmio y magnaneso, hallados en sangre tras practicarle la autopsia.

La contundente investigación de los agentes no fue suficiente para que Lorenzo y Palomino ingresaran en prisión de manera provisional hasta la celebración del juicio, pues ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular, que no estaba presente, lo solicitaron. La juez decretó, en cambio, libertad provisional con cargos, retirada de pasaporte y la obligación de acudir semanalmente a las dependencias judiciales de Arganda del Rey para firmar debidamente.

ABC ha podido saber, en exclusiva, que el próximo viernes todo podría cambiar. Está previsto que se celebre una nueva comparecencia de los acusados, recogida en el artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal , para que, esta vez sí, esté presente la acusación particular. En este sentido y, tras practicar las declaraciones pertinentes, la juez podría reconsiderar su postura con la petición, firme y concienzuda, de la defensa de la familia de la fallecida para que Lorenzo y Palomino ingresen en la cárcel. De ser así, y dado el volumen de indicios y pruebas indiciarias, estos podrían terminar la semana en un centro penitenciario hasta nueva orden.